Pavo Real Py: confirman prisión de Alexandre Rodrigues en cárcel de máxima seguridad

El Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado, Primera Sala, confirmó la resolución del juez de Garantías Osmar Legal, quien ordenó el traslado de Alexandre Rodríguez Gomes, acusado en el marco de la causa “Pavo Real Py”, desde el Centro de Rehabilitación Social de Cambyretã (Cereso) hasta el Centro de Reinserción Social “Martín Mendoza”, de Emboscada.

Los camaristas Silvana Luraghi, Camilo Torres y Claudia Criscioni analizaron la reposición con apelación subsidiaria planteada por el Abg. Óscar Tuma, quien ejerce la defensa del hijo del fallecido exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, en contra de la providencia del 9 de octubre de 2025, ratificada por Auto Interlocutorio N° 362 del pasado 15 de octubre.

Lea más: Pavo Real Py: Alexandre Rodrigues seguirá en penal de máxima seguridad

Mediante dichas resoluciones el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado había ratificado el traslado del acusado, desde el Cereso hasta la cárcel de máxima seguridad ubicada en Emboscada, donde el hijo de “Lalo” Gomes ya se encuentra cumpliendo prisión preventiva, en el marco de la causa que afronta por supuesto narcotráfico, lavado de activos y asociación criminal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Tanto el órgano administrativo, a través del Ministerio de Justicia, como el Judicial tienen las atribuciones de decidir el lugar de reclusión de los internos y en el caso particular que nos ocupa el Juez Penal de Garantías ha fundamentado de manera correcta los motivos por los cuales ordenó el traslado del interno”, resalta parte del Auto Interlocutorio N° 210 de fecha 3 de noviembre, dictado por el tribunal de alzada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vínculos del hijo de “Lalo” Gomes con Pavão

En la acusación fiscal se resalta que, mediante informaciones compartidas por autoridades de Brasil, Alexandre Rodrigues estaría vinculado con la organización criminal liderada por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão . Esto se basa en datos extraídos de una cuenta vinculada a Luan Pavão Nascimiento (hijo de Jarvis), que contenía conversaciones que guardarían relación con transacciones de compra - venta de bienes inmuebles existentes en el territorio paraguayo.

Lea más: Fiscalía afirma que Alexandre Rodrigues asumió la gestión del tráfico de sustancias

Dichos inmuebles formarían parte del patrimonio de la organización criminal y habrían sido adquiridos de manera irregular por Alexandre Rodrigues Gomes y su padre. Una de las propiedades adquiridas es el establecimiento rural denominado “Estancia Negla Poty”, ubicado en el distrito de Bella Vista Norte, en el departamento de Amambay, que pertenecía a Jarvis, y fue adquirido en fecha 21 de mayo de 2020.

Asimismo, la Fiscalía afirma que el acusado por narcotráfico, lavado de activos y asociación criminal habría llevado a cabo en forma personal las negociaciones con grupos criminales de otros país para la compra y venta de sustancias ilícitas.

Precisamente, en ese carácter Alexandre Rodrigues viajó a Bolivia entre el 10 y 11 de febrero de 2020. Al mismo lo acompañaron el doleiro fallecido en agosto de 2025, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, y otras dos personas más, de quienes se presumen también serían miembros de grupos narcotraficantes.

Lea más: Pavo Real Py: preliminar para Alexandre Rodrigues y dos procesados más, en noviembre

Hablaba de matar jueces y fiscales

Graves hechos se revelan en informes técnicos de inteligencia, en torno a mensajes que Alexandre Rodrigues Gomes intercambió a través del sistema SKY ECC con el presunto “pistolero” Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe, cuando este último estaba detenido en la Agrupación Especializada de la Policía.

El documento se elaboró a partir de los extractos enviados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) a la Fiscalía y que actualmente están en el despacho del juez de Crimen Organizado, Osmar Legal, en el marco de la operación Pavo Real II.

Una de esas conversaciones tiene que ver sobre una presunta intención de matar al entonces fiscal contra el Crimen Organizado Marcelo Pecci. De acuerdo con una captura correspondiente al 17 de setiembre de 2020, el hijo del Lalo Gomes –asociado al pin 67BADE, alias Burberry en la plataforma de mensajería– escribió a Ríos Vilhalva –habilitado con el alias de Brutus y utilizado por Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe– detalles sobre su situación procesal y un posible arreglo para obtener la libertad.

Lea más: Hijo de “Lalo” Gomes está en módulo de cerrado especial junto a otros perfiles de alto nivel

“Lo más importante. Ya es un hecho. Esetama” (sic), escribió entonces Rodrigues Gomes a Ríos Vilhalva. Esta comunicación se dio luego de que aparentemente se hicieran reuniones previas para lograr la libertad del supuesto “pistolero”, detenido en el marco de la Operación Alba, desarrollada el 20 de febrero de 2020 y liderada por el entonces fiscal Marcelo Pecc i en el marco de la búsqueda de los asesinos del periodista Lourenço “Leo” Veras, hecho ocurrido el 12 de febrero de ese mismo año.

Desde entonces, Ríos Vilhalva quedó detenido por las supuestas conexiones con el crimen del comunicador y nexos con Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, presunto organizador del atentado contra Veras.

“Ya mano. Vamos apretar que mañana se te libere” (sic), dijo Rodrigues Gomes a Ríos Vilhalva en otra parte del mensaje.