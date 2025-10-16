Pavo Real Py: Alexandre Rodrigues seguirá en penal de máxima seguridad

El procesado por el caso “Pavo Real Py II” e hijo del diputado colorado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes Batista, Alexandre Rodrigues Gomes, seguirá con prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social “Martín Mendoza”, de Emboscada, así lo determinó por Auto Interlocutorio (AI) N° 362, mediante el cual del cual el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, rechazó un recurso de reposición plateado por la defensa.

El incidente formulado por el abogado Óscar Luis Tuma, quien ejerce la defensa de Alexandre Rodrigues, atacó la providencia emanada por el magistrado disponiendo el traslado del encausado del Centro de Rehabilitación Social de Cambyretã (Cereso) a la prisión de máxima seguridad de Emboscada.

Con ese rechazo del juez Osmar Legal, el planteamiento se elevó a un Tribunal de Apelaciónes que, en adelante tendrá a su cargo el análisis de los argumentos, de la parte acusada y del Ministerio Público, representado por el fiscal Andrés Arriola, y consecuentemente la resolución en relación a los mismos.

El abogado Tuma señaló “resulta jurídicamente grave que V.S. adopte una decisión jurisdiccional fundada en publicaciones mediáticas difundidas por un medio de comunicación en este caso en diario ABC COLOR, y más aún que los fundamentos se consignen afirmaciones fácticamente falsas ya que ninguno de los elementos publicados constituyen un hecho nuevo”. Esto en relación a los chats en los que se habla del fiscal Marcelo Pecci (+), asesinado en Colombia.

“De ello se desprende que el fundamento invocado de V.S. para disponer el traslado de mi defendido carece de veracidad y sustento jurídico configurando una violación al principio de objetividad y de independencia judicial”, añadió.

Traslado no afecta derechos de Alexandre Rodrigues, señala juez

Al momento de exponer sus argumentos, el juez Osmar Legla señaló que a su criterio “no se advierte la existencia de agravio alguno que justifique la modificación de la decisión adoptada por este Juzgado”.

Por otra parte, el magistrado tuvo en consideración los elementos probatorios que ofreció la Fiscalía que hacen suponer la posible comisión de otros hechos punibles de significativa relevantes, en el marco de la causa Pavo Real Py II. Estos, para el juzgado “darían cuenta de la supuesta existencia de conductas que podrían eventualmente subsumirse dentro de figuras penales de extrema gravedad”.

Sin embargo, resaltó que “la disposición de traslado del acusado Alexandre Rodrigues Gomes, a un establecimiento de máxima seguridad no altera en modo alguno la medida cautelar previamente decretada por este Juzgado, sino que constituye una decisión estrictamente precautoria, orientada a resguardar la integridad física del propio encausado”.

Además, la decisión asumida por el juzgado “responde a una valoración prudente de riesgos procesales y de seguridad, encaminado al equilibrio adecuado entre la protección de la sociedad, la garantía de los derechos procesales del acusado y la preservación del orden público, sin que ello implique afectación alguna a sus garantías procesales ni modificación de la situación jurídica”.

Alexandre Rodrigues hablaba de matar jueces y fiscales

Graves hechos se revelan en informes técnicos de inteligencia, en torno a mensajes que Alexandre Rodrigues Gomes intercambió a través del sistema SKY ECC con el presunto “pistolero” Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe, cuando este último estaba detenido en la Agrupación Especializada de la Policía.

El documento se elaboró a partir de los extractos enviados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) a la Fiscalía y que actualmente están en el despacho del juez de Crimen Organizado, Osmar Legal, en el marco de la operación Pavo Real II.

Una de esas conversaciones tiene que ver sobre una presunta intención de matar al entonces fiscal contra el Crimen Organizado Marcelo Pecci. De acuerdo con una captura correspondiente al 17 de setiembre de 2020, el hijo del Lalo Gomes –asociado al pin 67BADE, alias Burberry en la plataforma de mensajería– escribió a Ríos Vilhalva –habilitado con el alias de Brutus y utilizado por Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe– detalles sobre su situación procesal y un posible arreglo para obtener la libertad.

“Lo más importante. Ya es un hecho. Esetama” (sic), escribió entonces Rodrigues Gomes a Ríos Vilhalva. Esta comunicación se dio luego de que aparentemente se hicieran reuniones previas para lograr la libertad del supuesto “pistolero”, detenido en el marco de la Operación Alba, desarrollada el 20 de febrero de 2020 y liderada por el entonces fiscal Marcelo Pecci en el marco de la búsqueda de los asesinos del periodista Lourenço “Leo” Veras, hecho ocurrido el 12 de febrero de ese mismo año.

Desde entonces, Ríos Vilhalva quedó detenido por las supuestas conexiones con el crimen del comunicador y nexos con Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, presunto organizador del atentado contra Veras.

“Ya mano. Vamos apretar que mañana se te libere” (sic), dijo Rodrigues Gomes a Ríos Vilhalva en otra parte del mensaje.

Vínculos del hijo de “Lalo” Gomes con Pavão

En la acusación fiscal se resalta que, mediante informaciones compartidas por autoridades de Brasil, Alexandre Rodrigues estaría vinculado con la organización criminal liderada por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão. Esto se basa en datos extraídos de una cuenta vinculada a Luan Pavão Nascimiento (hijo de Jarvis), que contenía conversaciones que guardarían relación con transacciones de compra - venta de bienes inmuebles existentes en el territorio paraguayo.

Dichos inmuebles formarían parte del patrimonio de la organización criminal y habrían sido adquiridos de manera irregular por Alexandre Rodrigues Gomes y su padre. Una de las propiedades adquiridas es el establecimiento rural denominado “Estancia Negla Poty”, ubicado en el distrito de Bella Vista Norte, en el departamento de Amambay, que pertenecía a Jarvis, y fue adquirido en fecha 21 de mayo de 2020.