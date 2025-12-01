“Detergente de oro”: acusados devuelven casi G. 1.500 millones tras admitir esquema criminal

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia condenó en procedimiento abreviado al acusado por el caso “detergente de oro” en la Municipalidad de Asunción Edwin López Cattebeke, exadministrador y considerado como “mano derecha” del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, por su complicidad en la lesión de confianza y coautoría en el hecho de asociación criminal.

La condena es a 2 años con suspensión de la ejecución de la pena, y el encausado debe pagar G. 50.000.000 en concepto de reparación del daño a la Municipalidad de Asunción; además de otros G. 10 millones como reparación del daño social, que serán destinados a la Dirección de Bienestar Personal dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Lea más: “Detergente de oro”: más acusados admiten esquema y reparación oscila G. 1.450 millones

Con esta devolución de G. 50 millones al municipio asunceno, sumado a los montos que deben devolver los demás imputados que también obtuvieron salidas procesales, el dinero que recuperará la comuna asciende a G. 1.497 millones, del perjuicio patrimonial de G. 1.808 millones que sufrió en el caso “detergente de oro”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Preliminar de Nenecho, a cargo de la Sala Penal

En el caso del exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez la audiencia preliminar para resolver si el caso va a juicio oral, estaba prevista para el pasado lunes 6 de octubre. Sin embargo, la diligencia se suspendió debido a que el coacusado Wilfrido Cáceres, exdirector de Gabinete del municipio capitalino, planteó un recurso de reposición con apelación en subsidio, contra la providencia que fijó la preliminar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El juez Rodrigo Estigarribia rechazó el incidente presentado por el sindicado como mano derecha de Nenecho, por lo que el análisis del planteamiento quedó a cargo de un Tribunal de Apelación en lo Penal.

Lea más: Preliminar de Nenecho y otros acusados por “detergente de oro”, a cargo de la Cámara

Sin embargo, todos los miembros de la Cámara de Apelaciones también fueron recusados, por lo que primeramente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe resolver este incidente para luego llevar a cabo el estudio de la reposición. Recién cuando todo eso quede resuelto, el juez Estigarribia tendrá vía libre para hacer una nueva convocatoria.

Además de Nenecho y Cáceres, deben comparecen para la audiencia preliminar los acusados de lesión de confianza el exconcejal César Daniel Ojeda Figueredo, quien fue intendente interino cuando Nenecho renunció para ser candidato a la Intendencia; y Édgar Fabián Estigarribia Gavilán, exdirector administrativo de la institución.

“Detergente de oro” causó perjuicio de G. 1.808 millones

La acusación fiscal resalta que durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez como intendente, entre los años 2020 y 2021, en la Municipalidad de Asunción se concretaron sobrefacturaciones y simulaciones de entregas de productos varios, a través de la adjudicación de contratos a empresas que no tenían ni la capacidad ni la representación legal de las marcas ofertadas.

Lea más: Detergentes de oro: Wilfrido Cáceres traba audiencia preliminar

Al respecto, la fiscalía sostiene que el municipio sufrió un daño patrimonial de G. 1.284.878.500 en el 2020; y por G. 524.077.500 en el año 2021, totalizando la suma de G. 1.808.956.000, que salió del Fondo Nacional de Emergencia.

Entre los productos para limpieza que supuestamente fueron adquiridos, la Fiscalía resalta que la Municipalidad de Asunción llegó a pagar hasta G. 393.800 por cada litro del detergente francés de la marca “Alka DDS”, con el argumento que servía para producir varios litros más. Sin embargo, la comuna no recibió el producto por el total del dinero abonado.

El Ministerio Público resalta sobre dicho punto que las adquisiciones se llevaron adelante sin contar con la reglamentación correspondiente, lo que permitió la utilización irregular de los recursos municipales.

Lea más: Fiscalía acusa a “Nenecho” y a otras 15 personas más por caso “Detergentes de oro”

Documentos y pericias que fueron incorporados por la Fiscalía a la presente causa refieren que las cantidades de productos declaradas como entregadas no guardan relación con las importaciones efectivamente realizadas en el país, de acuerdo con lo resaltado por los agentes que presentaron la acusación.