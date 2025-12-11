Itaipú: veloz adjudicación en cuestionada licitación de libros por US$ 7,3 millones

La Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), adjudicó la cuestionada licitación de materiales didácticos que Itaipú realiza, por US$ 7,3 millones (G. 49.904 millones), a pedido del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) . La beneficiada fue la empresa Atlas Representaciones S.A., propiedad de Pedro Moreira y cuyo director general es su hijo, Fernando Moreira.

El proceso de licitación se realizó a través de la OEI, que tiene un convenio con Itaipú, y se adjudicó en tiempo récord. La apertura de sobres con las ofertas se realizó el 1 de diciembre y la adjudicación se dio este martes 9 de diciembre, en un proceso cerrado.

Las empresas editoriales denunciaron que en todo este tiempo no pudieron acceder al acta de apertura de sobres de las ofertas. El martes, acudimos hasta la oficina del director de la OEI en el país, Germán García, pero nos indicaron que no se encontraba y que no estaban autorizados a brindarnos esta información.

La Cámara Paraguaya del Libro, la Cámara del Libro de Asunción y la Academia de Lengua Guaraní denuncian que el pliego de bases y condiciones para la licitación, elaborado por el MEC, contiene exigencias “excluyentes y discriminatorias”, denotando falta de objetividad y de imparcialidad en los requisitos técnicos.

Los puntos denunciados

La principal denuncia de los grupos editoriales contra el pliego del MEC, que está a cargo del ministro Luis Ramírez, es que se exigió que la adjudicada cuente con norma ISO 9001:2015. “Es una característica que, al menos de público conocimiento, solo cumple una empresa en Paraguay”, apuntaron.

De hecho, la editorial Atlas Representaciones S.A., alardea en redes sociales con contar con esta norma de calidad ISO 9001:2015.

La entrega de 17 millones de libros, en el marco de esta licitación, debe realizarse en 30 días. “Es otro requisito que solo podría ser cumplido por un oferente con información privilegiada o producción anticipada”, lamentaron.

También apuntan a que, pese a la gran envergadura del llamado, se armó todo el proceso en un solo lote, lo que genera todavía más suspicacias de favoritismo hacia una empresa en particular.

Más reclamos

Según el gremio de libros, “las especificaciones técnicas exigidas, como número exacto de páginas, formato, ilustraciones, contenidos definidos de antemano, sugieren que el pliego podría estar diseñado sobre la base de materiales ya existentes, de un oferente determinado, denotando una falta de objetividad e imparcialidad en los requisitos técnicos”.

Por todo esto, los gremios habían pedido al MEC, Itaipú y la OEI, “exigir la nulidad absoluta del procedimiento citado, por constituir un grave atropello a la legalidad vigente, que lesiona derechos constitucionales, falsea la libre competencia y vulnera la transparencia”.

Luis Ramírez: “nunca se habló de libros”

El ministro del MEC, Luis Ramírez, afirmó que existe un “error y una confusión” por parte de las editoriales. Según dijo, lo solicitado a Itaipú corresponde únicamente a la impresión de cuadernillos elaborados por el Ministerio con base pedagógica.

“Son cuadernillos de trabajo que estamos elaborando. No entiendo de dónde viene este pedido y esta dinámica, me desconcierta muchísimo porque nunca se habló de libros”, expresó.

A pesar del “desconcierto” alegado por el ministro Luis Ramírez, en las especificaciones técnicas que elaboró la cartera educativa a su cargo, sí se exigen libros, además de materiales didácticos y cuadernillos de trabajo.

Por ejemplo, piden 25.000 unidades de “libros de lectura para pre jardín 1” y otros 25.000 ejemplares de “libros de lectura para pre jardín 2”. También “libros de afectividad para el pre escolar” y “libros de lectura” desde el primero al noveno grado de la escolar básica.