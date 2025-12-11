Reunión secreta: la mafia se apoderó del Estado, dicen víctimas de mafia de pagarés

Los seis ministros de la Corte, César Diesel (presidente de la CSJ), Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera, César Garay, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón se habrían reunido con Horacio Cartes, José Alberto Alderete y el presidente de la República, Santiago Peña, según dio a conocer la semana pasada.

Los propios ministros confirmaron que mantuvieron una reunión con el titular del Poder Ejecutivo en el que supuestamente trataron cuestiones del presupuesto; sin embargo, la misma no fue informada a todos los ministros, ni tampoco participó el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. Los ministros que no supieron de la reunión fueron Víctor Ríos y Manuel Ramírez Candia, mientras que Gustavo Santander Dans tuvo conocimiento, pero no participó.

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés expresó mediante un comunicado público su profunda preocupación y su rechazo a “la reunión secreta sostenida entre miembros de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República y un presidente de un partido político”.

“Las explicaciones brindadas por los ministros de la Corte Suprema de Justicia en su sesión plenaria del 10 de diciembre son absolutamente insuficientes, infantiles e increíbles, lo que sugiere que la reunión tuvo un propósito oculto”, denuncian.

Corte genuflexa y sometida

Tildaron a la Corte de genuflexa y sometida a los poderes fácticos del país, ya que la presencia de personas extrañas al poder y al gobierno en la reunión es una clara evidencia de la total sumisión.

“El Estado paraguayo y su modelo de gobierno han sido atrapados por la mafia, convirtiendo al país en un territorio feudal donde la población está en manos de un grupo dominado por la mafia”, sostienen.

Por último, hacen un llamado al pueblo paraguayo a tomar consciencia y adoptar una actitud crítica ante esta situación, observar con detenimiento los hechos para tomar determinaciones, ejercer su derecho humano fundamental a la resistencia a la opresión y a defender su modelo democrático.