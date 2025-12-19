“IPS Ingavi es un mercado”: asegurados denuncian caos, insalubridad y bloqueo de accesos

Los alrededores del Hospital de Especialidades Quirúrgicas - Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) se han convertido en un entorno hostil para los asegurados. Pacientes que acuden al servicio denuncian que la proliferación descontrolada de vendedores ambulantes y casillas, ha transformado el centro asistencial en un sitio insalubre, donde el libre tránsito es prácticamente inexistente.

Lea más: Escándalo en IPS Ingavi: video revela larvas en la nariz de paciente internada en UTI

La principal queja radica en la ocupación descontrolada de la calzada y las veredas, lo que impide que pacientes con movilidad reducida o adultos mayores puedan ser bajados frente a la entrada que corresponde al descenso de pacientes.

Las denuncias realizadas por los asegurados son por bloqueo de rampas, que están obstruidas por puestos de venta; reclaman también las casillas utilizan los espacios de estacionamiento público como propios las 24 horas, obligando a los familiares a estacionar en doble fila para bajar a los enfermos.

Lea más: IPS: ¿cuántos pacientes atiende por día el hospital Ingavi?

Telma Santacruz y Ángel Balbuena coincidieron en que trasladar a pacientes con problemas de rodilla es “imposible debido a que los puestos de pancheros, chiperos y lomiteros copan todo el frente del hospital”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A esto se suma la manipulación de alimentos en condiciones poco adecuadas y la insalubridad en el sitio, provocando la presencia de moscas y otros insectos voladores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Un mercado”: falta de higiene y control

El aspecto sanitario es otro punto crítico. Los aportantes señalan que el ambiente es incompatible con un centro de salud debido a los olores nauseabundos y la acumulación de residuos.

“Están convirtiendo al Ingavi en un mercado; ya abundan basuras por doquier”, lamentó Raúl Lenguaza, quien criticó la falta de intervención de las autoridades municipales y sanitarias ante el aumento de casillas de comida en condiciones insalubres.

Lea más: Asegurados denuncian falta de atención en urgencias del IPS Ingavi

Por su parte, la señora María González describió escenas preocupantes sobre la higiene: “Tiran agua servida, lavan cubiertos en plena calle y cobran y sirven comida con las mismas manos sucias. Es totalmente insalubre”.

El reclamo a las autoridades

La indignación de los asegurados también se dirige hacia la administración del IPS y la Municipalidad de Fernando de la Mora, a quienes acusan de inacción.

Francisca Giménez afirmó que se trata de una violación del derecho del ciudadano a usar libremente la calle y vereda, debido a la presencia de mesas y sillas, hasta en la entrada que dirige al área de Urgencias.

Los afectados cuestionan que los directivos cuentan con estacionamientos privados custodiados en el predio del hospital, mientras que el aportante común debe lidiar con el caos externo para acceder a su derecho a la salud.

Larvas en la nariz de paciente internada en UTI

Las quejas de la insalubridad en inmediaciones del Hospital Ingavi IPS, se da luego de la viralización de un video difundido por familiares de una paciente internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), en que se observa la presencia de larvas de moscas en las fosas nasales de la mujer.

Lea más: Ingavi: prometen cambios tras hallazgo de larvas en nariz de paciente en terapia intensiva

El caso desató la indignación de los asegurados y, autoridades del IPS iniciaron una investigación para determinar fallas en la higiene del hospital para que una situación similar no vuelva a ocurrir.