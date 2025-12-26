Corte suspende a juez que está procesado por presunto abuso

Ricardo Gosling Ferreira, juez de primera instancia multifuero de la ciudad de Mariscal Estigarribia, circunscripción de Boquerón, fue suspendido en sus funciones y sin goce de salario por decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), asumida en sesión ordinaria del pasado 23 de diciembre. El administrador de justicia tiene un proceso penal por presunto abuso sexual en niños.

El juez de Marsical Estigarribia y otros tres hombres fueron imputados por el fiscal de Filadelfia Jorge Armando Benítez Orué, el pasado 30 de septiembre, por los hechos punibles de abuso sexual en niños, así como coacción sexual y violación. Igualmente la madre de la víctima, a quien se le atribuyó también la explotación sexual.

En este punto es preciso señalar que ya el 1 de octubre, en sesión, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tomó conocimiento del caso y resolvió suspender preventivamente al juez Gosling Ferreira, también sin goce de salario. El 2 de octubre, el JEM tomó conocimiento del caso y resolvió despojar de sus fueros, iniciar enjuiciamiento de oficio por la comisión de hecho punible y pedir la suspensión de Gosling.

Es esa suspensión, solicitada hace casi tres meses, a la que la máxima instancia judicial dio tratamiento recién este martes 23 de diciembre. Esta excesiva demora habría sido consecuencia de que en el JEM, los miembros a su vez tardaron en concretar el circuito de firmas para remitir las actas, resoluciones y antecedentes a los ministros de la Corte.

Tras quedar sin fueros, el 5 de octubre, el juez penal de garantías de Filadelfia Elbis Bernal había decretado la prisión preventiva del juez Ricardo Gosling.

Sometió a abusos a su hija por 3 años

Por esta causa el fiscal de Filadelfia, Jorge Armando Benítez Orué, imputó a cuatro hombres, identificados como Eduardo Gauto, Édgar Kroker, Ibán Cáceres y al juez penal de garantías de Mariscal Estigarribia Ricardo Gosling Ferreira; también a la mamá de la víctima, que actualmente tiene 17 años.

Según los datos recogidos y están expresados en al imputación, en 2021, Gauto habría llegado en un auto hasta el domicilio donde viven la víctima, entonces de 13 años, con su madre. La mujer conjuntamente con su hija habrían abordado el coche de Gauto.

Tras llegar a un punto determinado, la mujer bajó del rodado y dejó a la menor sola con el hoy imputado, que procedió a abusar de ella. Tras el acto, el hombre entregó una suma de dinero.

En 2022, la mujer llevó a su hija hasta la casa del otro imputado, Kroker, donde el mismo abusó de la menor y luego le entregó una suma de dinero. La víctima le había pedido a su mamá que la saque de ahí, pero la mujer se negó y la dejó con el sujeto.

Entre agosto y diciembre de 2023, la imputada habría llevado a su hija, en dos o tres oportunidades hasta la casa de Cáceres, donde la niña fue sometida a la fuerza por el encausado.

En ese mismo periodo de tiempo, el magistrado imputado también habría abusado de la adolescente, entonces de 15 años, con anuencia de la madre, quien percibía una suma de dinero por estos hechos de parte del juez. Gosling, según la imputación fiscal, pedía a la mujer que no cuente nada y estos a su vez indicaban a la víctima que no debía hablar con nadie de estos hechos.