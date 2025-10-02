JEM desafora y enjuicia a magistrado imputado por abuso sexual de una niña

En su sesión ordinaria, el pleno del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió en forma unánime despojar de sus fueros al juez penal de garantías de Mariscal José Félix Estigarribia Ricardo Gosling Ferreira, quien el martes fue imputado por el fiscal Jorge Benítez por coacción sexual y violación cometidos presuntamente sobre una niña.

Igualmente, con votos en mayoría, se resolvió inicia el enjuiciamiento de oficio por la comisión de hecho punible del magistrado Gosling. Sin embargo, este proceso queda suspendido hasta tanto haya sentencia en lo penal.

También, en forma unánime, elevar el pedido de suspensión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, la máxima autoridad judicial, ya lo suspendió sin goce de salario el miércoles último.

El ministro de la Corte y titular del JEM, César Antonio Garay Zuccolillo, quien participó a través de medios telemáticos, mocionó el desafuero del magistrados, así como el enjuiciamiento del mismo tanto por la comisión de hechos punibles como por mal desempeño de funciones, por inmoralidad, teniendo en cuenta que la víctima es una menor de edad. Además, de la suspensión.

Por su parte, el ministro Manuel Ramírez Cándia, al emitir su voto por el desafuero y el enjuiciamiento, hizo la aclaración de que se podría caer en doble juzgamiento en caso de llevar adelante los enjuiciamientos, pues “no veo diferencia entre el hecho punible y el mal desempeño funcional”, sostuvo.

Vicepresidenta del JEM recordó caso de fiscal

El ministro Ramírez Cándia dio su voto por el desafuero y el enjuiciamiento por la comisión de hecho punible, teniendo como base el proceso penal iniciado por el juez penal de garantías de Filadelfia Elvis Bernal. El mismo fue apoyado por el senador y vicepresidente 2° del JEM, Derlis Maidana, además del diputado Alejandro Aguilera, el diputado Diego Cándia, el senador Mario Varela y el consejero Enrique Berni.

Por su parte, la vicepresidenta 1° Alicia Pucheta, votó en coincidencia con el titular del JEM, en el sentido del desafuero y el enjuiciamiento por comisión de hecho punible y mal desempeño de funciones, además del pedido de suspensión a la Corte Suprema de Justicia.

Pucheta recordó el caso del fiscal Adjunto Patricio Gaona, quien fue enjuiciado por el órgano por la comisión de hecho punible y mal desempeño de funciones. El agente del Ministerio Público, pese a los elementos existentes en su contra, fue salvado, siendo absuelto por el JEM, por un voto de diferencia.

En la etapa de sentencia del caso contra Gaona, Pucheta había señalado que con su conducta lesionó la investidura de fiscal. Pues, Gaona en su defensa había alegado que el hecho se realizó en el marco de su vida privada, en su rol de docente. En este sentido, sostuvo la vicepresidenta 2° de Jurado que su investidura pública la tenía en todo momento.

Sometió a abusos a su hija por 3 años

Por esta causa el fiscal de Filadelfia, Jorge Armando Benítez Orué, imputó a cuatro hombres, identificados como Eduardo Gauto, Édgar Kroker, Ibán Cáceres y al juez penal de garantías de Mariscal Estigarribia Ricardo Gosling Ferreira; también a la mamá de la víctima, que actualmente tiene 17 años.

Según los datos recogidos y están expresados en al imputación, en 2021, Gauto habría llegado en un auto hasta el domicilio donde viven la víctima, entonces de 13 años, con su madre. La mujer conjuntamente con su hija habrían abordado el coche de Gauto.

Tras llegar a un punto determinado, la mujer bajó del rodado y dejó a la menor sola con el hoy imputado, que procedió a abusar de ella. Tras el acto, el hombre entregó una suma de dinero.

En 2022, la mujer llevó a su hija hasta la casa del otro imputado, Kroker, donde el mismo abusó de la menor y luego, le entregó una suma de dinero. La víctima, le había pedido a su mamá que la saque de ahí, pero la mujer se negó y la dejó con el sujeto.

Entre agosto y diciembre de 2023, la imputada habría llevado a su hija, en dos o tres oportunidades hasta la casa de Cáceres, donde la niña fue sometida a la fuerza por el encausado.

En ese mismo periodo de tiempo, el magistrado imputado también habría abusado de la adolescente, entonces de 15 años, con anuencia de la madre, quien percibía una suma de dinero por estos hechos de parte del juez. Gosling, según la imputación fiscal, pedía a la mujer que no cuente nada y estos a su vez indicaban a la víctima que no debía hablar con nadie de estos hechos.