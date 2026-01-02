Reforma de caja fiscal: otro gremio docente condiciona inicio de clases

La Unión Nacional de Educadores (UNE) emitió esta tarde un comunicado, y se suma a los gremios del sector que rechazan la propuesta del Gobierno de Ley de reforma de la caja fiscal, que plantea equiparar la edad jubilatoria de 57 a 62 años de edad.

El proyecto de ley “que establece medidas para la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Reforma de la Caja Fiscal) fue presentado el martes 30 de diciembre, por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

Lea más: Vuelta a clases dependerá de la reforma de la caja fiscal, advierte FEP

El cambio más significativo para los docentes, de aprobarse este plan, es que la edad mínima para la jubilación extraordinaria se establece en 57 años. Para el régimen vigente, los profesores no requieren de una edad mínima para acogerse a la pensión, pues solo basta alcanzar el mínimo de aportes que es de 25 años.

Si bien también se plantea una modificación en el porcentaje de aportes, aumentando un 3%; actualmente pagan 16% y pasaría a ser del 19%, los gremios habían estado a favor de este punto, “siempre y cuando no se eleve la edad mínima”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Postura de la UNE

Rafael Resquín, presidente de la UNE, emitió esta tarde un comunicado en el cual rechazan la propuesta del Gobierno y al igual que lo hizo más temprano la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), aseguran que podrá afectar el inicio de clases, pautado para el lunes 23 de febrero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Claves para entender la reforma parcial de la Caja Fiscal

“Puede afectar el inicio de las clases, pueden cerrarse todas las instrucciones educativas incluso, porque esta propuesta es mucho más peligrosa de lo que implica trabajar unos años más”, aseguró.

Agregó que es más peligrosa debido a que el Gobierno “no mira” el ambiente escolar. No se interesa por la calidad de la enseñanza y la situación emocional y psíquica del maestro, remarcó.

El Gobierno indica que la caja tiene un déficit de unos US$ 300 millones anuales. Resquín aseguró que esta falencia se debe a “Gobiernos insensatos que nunca respetaron la Caja contributiva de los educadores y otros sectores, pasando esos fondos a engrosar las arcas del Estado y siendo utilizados discrecionalmente para cubrir otras necesidades, en vez de ser rentabilizados para su sostenibilidad”.