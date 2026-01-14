Déficit en infraestructura escolar: esto dice el ministro de Educación

El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, salió a aclarar informaciones difundidas en medios de comunicación sobre el estado de la infraestructura educativa, asegurando que los datos presentados no reflejan la realidad actual y que existen cifras desactualizadas y sobreestimaciones en los reportes oficiales.

No obstante, las explicaciones de ministro se dan en un contexto marcado por fuertes críticas registradas durante 2025, cuando numerosas escuelas iniciaron el año lectivo con deficiencias estructurales visibles, según publicaciones y relevamientos periodísticos.

Sobreestimaciones y falta de datos técnicos

Ramírez explicó que gran parte de los reportes cuestionados provienen de la microplanificación, un sistema utilizado por directores y supervisores para priorizar obras, que —según dijo— tiende a sobredimensionar los casos de “derrumbe” para acelerar intervenciones.

“Hay escuelas con problemas reales, pero muchas fueron catalogadas como en estado crítico sin una evaluación técnica. No toda grieta implica riesgo de derrumbe”, afirmó, señalando que esa distinción debe ser realizada por ingenieros o arquitectos.

Ante esta situación, el MEC anunció la realización de un censo nacional de infraestructura escolar, el primero en más de 20 años, con el objetivo de contar con información técnica y actualizada.

Obras y cifras que destaca el MEC

El ministro también cuestionó que los informes difundidos omitieron avances recientes. Detalló que en 2025 se concretaron 1.776 intervenciones en locales escolares, entre ellas:

250 instituciones con reparaciones medianas.

457 locales con intervenciones menores (baños, techos y ajustes estructurales).

Obras emblemáticas como el nuevo Colegio Nacional de la Capital y la renovación integral del Colegio Técnico Nacional, tras más de 150 años.

Además, informó que se transfirieron recursos a 1.059 directores, por un monto cercano a USD 1 millón, para reparaciones urgentes, y que se proyectan grandes obras en 316 escuelas, varias ya en etapa de licitación.

El contraste: antecedentes críticos del 2025

Pese a estos anuncios, durante el 2025 ABC Color documentó múltiples casos de escuelas con aulas deterioradas, techos en mal estado, baños inutilizables y falta de mobiliario, incluso en instituciones urbanas y emblemáticas. Informes publicados a inicios del año lectivo daban cuenta de que la mayoría de las escuelas públicas requerían algún tipo de reparación, y que miles de aulas presentaban condiciones inadecuadas para el desarrollo de clases.

También se denunciaron instituciones que no estaban preparadas para programas como Hambre Cero, por falta de cocinas o comedores, así como escuelas donde los alumnos debieron recibir clases en espacios improvisados debido a obras inconclusas.

Entre avances y una deuda estructural

Ramírez reconoció que no es posible revertir en dos años décadas de abandono, pero sostuvo que hoy el sistema educativo está en mejores condiciones que al inicio de la gestión, citando la inversión acumulada y la mejora salarial docente impulsada por el gobierno del presidente Santiago Peña.

Sin embargo, los antecedentes recientes muestran que la brecha entre los datos oficiales y la realidad cotidiana de muchas escuelas sigue siendo motivo de debate, especialmente en lo que respecta a la seguridad y calidad de los espacios educativos.