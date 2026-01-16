Funcionario de Dinac procesado por presunto contrabando de oro seguirá preso

Se trata de Gustavo Ismael Britos Orlando, de 52 años, funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) que se desempeñaba como encargado de seguridad en el aeropuerto Silvio Pettirossi, para quien la defensa solicitó medidas alternativas en el proceso que afronta por presunto contrabando y otros hechos, en atención a que cumple prisión preventiva desde el 16 de noviembre de 2025.

Sin embargo, el juez Humberto Otazú consideró que al estar investigado por la presunta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima), contrabando y asociación criminal, en caso de llegar a una condena, se expone a una pena que podría llegar a los 15 años de cárcel. En ese sentido el magistrado concluyó que persiste tanto el peligro de fuga como el peligro de obstrucción a la investigación.

Esto se debe a que al expectativa de pena por el tipo penal de contrabando, al tratarse de un funcionario público, va hasta los 10 años de prisión; y que se aplicaría el concurso con los demás hechos punibles indagados por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera y el agente de Crimen Organizado Alejandro Cardozo.

Los demás procesados en la presente causa penal, por presunto contrabando y asociación criminal, son Aquiles José Andrés Denis Di Lascio, de 43 años, y Fernando Antonio Peralta Zaván, de 40 años, quienes son los pasajeros que debían llevar los lingotes de oro hasta Panamá en un vuelo de la compañía Copa Airlines.

Intentaron llevar lingotes de oro a Panamá

El presente caso inició el 2 de setiembre de 2025, cuando el gerente de seguridad del aeropuerto, Mario Marín, y el subdirector de seguridad de la terminal, Gustavo Sandoval, en representación de la Dinac, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en la que advirtieron que detectaron una rosca que estaba enviando “oro u otros materiales preciosos, sin la debida declaración a las autoridades aduaneras ni respaldo documental correspondiente”.

Ante esa situación, intervinieron policías del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT), quienes empezaron la investigación bajo la supervisión de los fiscales Carlos Alejandro Cardozo Pereira, de Crimen Organizado, y Francisco Manuel Cabrera Sanabria, de Anticorrupción.

Los policías identificaron a dos pasajeros que extrañamente hacían al menos dos viajes semanales a Panamá y que en todos los casos ni siquiera llevaban equipaje. Estos resultaron ser los ahora imputados Aquiles José Andrés Denis Di Lascio y Fernando Antonio Peralta Zaván.

Al seguir la rutina de estos, los agentes de la Policía pudieron identificar también al funcionario que aparentemente estaba comprometido, quien para sorpresa de todos resultó ser el propio jefe de seguridad Gustavo Ismael Britos Orlando.

Los agentes descubrieron incluso que los dos pasajeros viajaban solamente cuando ese jefe de seguridad estaba de turno.

¿Cómo sacaban el oro?

De acuerdo con los datos que manejan los investigadores, el oro, que casi siempre era entre 20 a 25 kilos, era entregado afuera del aeropuerto al jefe de seguridad Gustavo Britos, quien metía la carga a la terminal y la tenía consigo nada menos que dentro de un vehículo oficial de la Dinac que le asignaban para sus recorridos internos.

Cuando llegaban Aquiles Denis y Fernando Peralta, el jefe de seguridad llevaba el oro hasta un baño situado ya casi en la entrada al avión, donde se hacía la entrega a los dos pasajeros que previamente ya habían sorteado todos los controles.

Estos 22 lingotes de un kilo cada uno que fueron incautados antes del viaje del sábado a la madrugada cuestan aproximadamente 3 millones de dólares, según estimaciones de los investigadores.

Ahora buscan determinar quiénes son los dueños del oro en Paraguay y, a la vez, identificar a los funcionarios del aeropuerto de Panamá que están comprometidos con esta rosca en la recepción de la carga ilegal.

Los tres ahora procesados cobraban supuestamente 10.000 dólares cada uno por cada envío de oro.

