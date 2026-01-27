A Ultranza: juicio a Erico Galeano sigue con producción de últimas pruebas

La producción de las documentales está a cargo de los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, encargados de sostener la acusación en contra del senador colorado Erico Galeano Segovia, por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas, en el marco de la causa A Ultranza Py.

Las pruebas documentales que está presentando la fiscalía ya desde las últimas audiencias forman parte de la “causa madre” del caso A Ultranza, en la que están acusados el presunto narco Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano, el exdiputado colorado Juan Carlos Osorio y otros 16 acusados, que también están en pleno juicio oral.

Lea más: A Ultranza: juicio a Erico Galeano duró solo 14 minutos

Posterior a la audiencia de este jueves el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que preside Pablino Barreto e integran Inés Galarza y Juan Dávalos programarán la continuidad del juicio ya para la primera semana de febrero, a fin de que declare Erico Galeano, ya que al inicio del presente juzgamiento la defensa había anunciado que el legislador acusado haría uso de ese derecho en esta etapa del juicio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Luego se programará la presentación de los alegatos finales, tanto de los agentes del Ministerio Público como de los abogados Ricardo Estigarribia y Luis Almada, defensores del senador acusado. Es decir, el juicio oral podría finalizar en el transcurso del segundo mes del año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Acusación contra Erico Galeano en caso A Ultranza

Los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta sostienen en la acusación que el senador cartista Erico Galeano estuvo al servicio de la organización criminal que traficaba cargamentos de cocaína desde el territorio nacional a países de África y Europa, entre 2020 y 2021.

Lea más: Juicio a Erico Galeano por el caso A Ultranza sigue durante feria judicial

En ese contexto, el ahora legislador acusado habría brindado apoyo logístico al esquema criminal, con el préstamo de la aeronave con matrícula ZP-BHQ para que los líderes del supuesto clan narco; es decir, Miguel “Tío Rico” Insfrán y Sebastián Marset, así como otros que también están acusados por el esquema criminal, puedan trasladarse dentro del país.

Asimismo la fiscalía afirma que Erico Galeano, además de obtener los beneficios económicos a sabiendas de que provenían del esquema de tráfico de drogas, que fue desbaratado en la Operación A Ultranza, habría permitido que “Tío Rico” introduzca al sistema financiero legal sus activos, con la compra de un inmueble en el condominio Aqua Village, en el distrito de Altos, en Cordillera.

En ese sentido, en fecha 14 de octubre del año 2020, Galeano vendió el inmueble a Hugo Manuel González Ramos, quien es sindicado como testaferro de Miguel Insfrán Galeano y continúa prófugo de la Justicia.

Lea más: A Ultranza: Piloto confirma que Marset viajó en avioneta de Erico Galeano

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, sustentada en el juicio oral con la declaración de varios testigos y pruebas documentales, la transacción fue por la suma de US$ 1.000.000, que Erico recibió en efectivo y en el acto, teniendo que usar incluso un contador de billetes para el conteo del dinero cobrado.