MEC: a un mes del inicio de clases, obras no comienzan en escuela de Asunción

Falta menos de un mes para el inicio de clases y en la Escuela Básica N° 225 Juan León Mallorquín, del barrio Carlos Antonio López de Asunción, siguen esperando las obras prometidas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Municipalidad de Asunción.

En la institución educativa debe reconstruirse un viejo pabellón de dos plantas que actualmente se encuentra en riesgo de derrumbe. “Hay grietas por todas partes y el piso se está desprendiendo”, indicaron madres de la institución.

La obra será encarada en parte con fondos del MEC (G. 240 millones) y con recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), ex Fonacide, de la Municipalidad capitalina.

Según fuentes del Ministerio, las obras de construcción debían iniciarse ayer lunes, pero esto no ocurrió. “Nosotros no tenemos fecha para la obra, estamos esperando”, manifestó una mamá.

Exigen mejoras

Desde el 2024 que las familias y las profesoras exigen mejoras en la infraestructura de la institución educativa.

En ese entonces, se dio un caso particular. La ola de calor extrema con sensaciones térmicas de hasta 50° y las aulas que no tenían ventiladores ni ventanas apropiadas, además de otros problemas de infraestructura, hacía que se genere un ausentismo de hasta el 50% en el nivel inicial.

Pese a estas situaciones, luego de dos años de reclamos, las autoridades continúan sin dar respuestas a la comunidad educativa, con el arranque de las obras.

El año pasado, jóvenes de la organización Levanta Escuelas, se presentaron en el centro educativo y ayudaron con la pintura de salas de clase y el patio.

Muebles viejos

En la escuela también se observa muebles viejos, como sillas y mesas con partes oxidadas y maderas muy deterioradas para el uso de los estudiantes.

La última vez que la Municipalidad entregó mobiliario, con dinero del Fonacide, fue en el 2023.

Reparaciones en colegio, a punto

En el Colegio Nacional Juan León Mallorquín, ubicado junto a la escuela, se están concluyendo reparaciones y la construcción de un nuevo baño, según explicó el director Édgar Vargas.

Los trabajos demandaron un costo de G. 240 millones, transferidos por el MEC a la cuenta del director, quien también se encargó del llamado a licitación.

“Es un papeleo que demanda muchísimo trabajo, cada factura que atender, el llamado a licitación. Ahora yo tengo que hacer todo eso cuando me entreguen la obra”, agregó.

Otros colegios

En otras instituciones, como el Colegio Técnico Nacional (CTN) y el Colegio Nacional de la Capital (CNC), las reparaciones de aulas, laboratorios y otros espacios avanzan con lentitud, a medida que se acerca el período de actividades académicas.

En ambos casos, la inversión se realiza a través de Itaipú, que ejecuta US$ 8,3 millones para la reparación y ampliación de aulas, laboratorios, polideportivos y fachadas.

Supuestamente, el avance de obras, según los últimos datos de la Superintendencia de la hidroeléctrica, ronda el 60%.