Médicos del IPS alertan sobre colapso por fuga de profesionales

Karina Fernández, presidenta de la Asociación Médica del IPS (AMIPS), alertó sobre la crisis que afecta a todo el sistema del IPS y que hoy impacta directamente en la atención a los asegurados.

En entrevista con ABC 730 AM, Fernández sostuvo que las quejas de los pacientes son “legítimas y comprensibles” y que, en muchos casos, los médicos terminan siendo el rostro visible de las falencias que no les corresponde.

“Existen problemas muy profundos dentro del IPS que requieren una reestructuración a mediano y largo plazo. Son fallas que se arrastran desde varias administraciones”, afirmó.

Hay más asegurados, y menos capacidad de respuesta

Según explicó, en una década el número de asegurados pasó de unos 300.000 a cerca de 1.600.000, sin que la institución haya crecido en infraestructura ni en recursos humanos. “Se improvisaron centros hospitalarios y no se acompañó ese crecimiento con más profesionales de salud”, señaló.

subrayó que lo más crítico es la pérdida constante de médicos y especialistas, que migran al Ministerio de Salud o al sector privado debido a la diferencia salarial.

Actualmente, un médico contratado en el IPS percibe alrededor de G. 3.800.000 por 24 horas de trabajo, mientras que en el Ministerio de Salud el pago es de G. 5.600.000 por 12 horas. “Antes todos querían trabajar en el IPS; hoy ya no es atractivo”, lamentó.

Hay listas de espera y déficit de especialistas

La falta de profesionales se traduce en largas listas de espera, especialmente para cirugías y consultas especializadas. Fernández estimó que, solo para una primera etapa de implementación de la jornada laboral de 12 horas, se necesitarían unos 600 nuevos contratos en el primer semestre de 2026, aunque la necesidad real podría llegar a entre 800 y 1.000 médicos a nivel país.

La especialista expresó que, a esta situación se suma la ausencia de contratos de cobertura durante el periodo de vacaciones, una práctica habitual en el Ministerio de Salud pero casi inexistente en el IPS. “En salud, esto es gravísimo. No se puede dejar descubiertas áreas críticas”, advirtió.

Desde la AMIPS insisten en que no todos los problemas son presupuestarios. También cuestionan la gestión administrativa y la politización de cargos de jefatura, que reclaman sean concursados y ocupados por perfiles técnicos. “Hay problemas que se resolverían con mejor organización y uso de la tecnología, como el acceso a turnos”, señaló Fernández.

La médica también cuestionó la desproporción entre personal administrativo y profesionales de salud, y calificó de “lamentable” la comparación entre los salarios de abogados del IPS y los de médicos de guardia que trabajan 24 horas en áreas de urgencia.

Piden a los asegurados defender el IPS

Fernández llamó a la ciudadanía a involucrarse y defender la previsional como patrimonio de los asegurados. Advirtió sobre el riesgo de avanzar hacia procesos de tercerización o privatización que, a su criterio, no solucionan el problema de fondo.

“El IPS necesita mejorar la gestión, fortalecer los recursos humanos y volver a ser un servicio de primer nivel”, sostuvo.