Essap niega situación de quiebra y cuestiona acción de abogado

El 2 de febrero de este año se abrió un proceso judicial de quiebra de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), según confirmó esta mañana el juez Juan Martín Palacios Fantilli.

El pedido fue presentado por el abogado Manuel Radice, que se encuentra en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del vigésimo turno de Asunción.

Lea más: Esto argumenta el abogado que pidió quiebra de la Essap

El profesional explicó que hace dos décadas representó a la Municipalidad de San Bernardino, en una demanda por cobro de impuestos contra la entonces Corposana. Pese a que la estatal perdió el proceso en todas las instancias, así como las regulaciones de honorarios, nunca se cumplió con la deuda.

El asesor jurídico de la aguatera, César González, indicó que ya están en conocimiento de la existencia de este documento, pero aseguró que aún no tuvieron acceso al papel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Respuesta de la Essap

El abogado César González aseguró que en la actualidad la Essap no pasa por un proceso de quiebra en lo administrativo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Denuncian supuesta presión a funcionarios de Essap para asistir a mitines de HC en Villarrica

“No existe esa situación que se está planteando en lo administrativo, porque hay ciertos presupuestos que deben darse para que una persona pueda solicitar. Por ejemplo, un estado de cesación de pago o la declaración de quiebra, lo cual no se da en este caso”, afirmó.

Aseguró que desconocen el motivo por el cual el profesional eligió esta vía de acción judicial para el reclamo de su pago, no obstante, recalcó que necesitan el documento para conocer estas causas.

Críticas

Según el abogado de la Essap, el demandante debió realizar instancias previas antes. “Por ejemplo, dentro de la ley de quiebra, claramente se establece la obligatoriedad de que si hay una situación de pago, de reclamo de pago, tiene que solicitarse vía judicial, para que eso se prevea dentro del presupuesto anual de la empresa pública”, afirmó.

Lea más: Essap intervino cuatro hidrantes de San Bernardino

Remarcó que no existe una cesación de pago por parte de la Essap, por lo que supuestamente sí habilitaría a una presentación de esta naturaleza.

“Vamos a esperar el documento para defender los intereses de esta empresa estatal”, exclamó, sin embargo, admitió que sigue en trámite la regulación de los honorarios solicitados por el abogado Manuel Radice.