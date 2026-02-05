A Ultranza: Fiscalía presentará alegatos finales en juicio a Erico Galeano el viernes 13

En la audiencia de hoy los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca y Deny Yoon Pak resaltaron las últimas pruebas documentales ofrecidas como sustento de la acusación en contra del senador Erico Galeano Segovia (ANR - cartista), por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas, dentro del esquema desbaratado con la Operación A Ultranza Py.

Luego el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que preside el juez Pablino Barreto e integran Juan Dávalos e Inés Galarza resolvieron rechazar la inclusión de la entrevista realizada al supuesto narco Sebastián Marset Cabrera, en el grupo de la Megacadena de Comunicación, en la que el uruguayo prófugo de la Justicia afirmó que no conoce a Erico Galeano. La defensa había solicitado dicha inclusión probatoria.

Al terminar la producción de las pruebas ofrecidas por la Fiscalía y los abogados defensores Ricardo Estigarribia y Luis Almada, el senador Erico Galeano decidió abstenerse a declarar ante el Colegiado de Sentencia encargado del juicio oral. Al inicio del presente juzgamiento el legislador acusado había afirmado que haría uso de ese derecho en esta etapa del debate.

“Creo que en este presente juicio se ha dicho todo lo que se tenía que decir y sería redundante mi declaración”, argumentó el parlamentario al retirarse de la sala donde se llevó a cabo este jueves el juicio, que continuará el viernes 13 de febrero, desde las 8:00 con la presentación de los alegatos finales de los fiscales encargados del caso.

Erico Galeano debe ser absuelto, según defensa

A criterio del Abg. Luis Almada, uno de los defensores del senador acusado, el presente juicio oral y público debe terminar con la absolución de culpa y pena de Erico Galeano, ya que, según afirmó, el Ministerio Público no presentó una sola prueba que demuestre los hechos supuestamente cometidos por el parlamentario colorado.

“No existe nada. Llegamos al último día de ofrecimiento de pruebas y no hay nada que sustente la acusación fiscal en contra del señor Erico Galeano. En lo político el senador podrá tener sus adherentes y detractores, pero este es un proceso penal y en este juicio lo único que se ha probado es que él es un inocente”, expresó el letrado.

Almada agregó de los casi seis meses de duración del juicio, que inició el 25 de agosto de 2025, en los últimos 4 meses los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak solo presentaron pruebas que forman parte de la “causa madre” del caso A Ultranza, donde están enjuiciados Miguel “Tío Rico” Insfrán Galeano y otros 17 acusados.

Finalmente el defensor remarcó que el Ministerio Público está tratando de suplir la orfandad probatoria respecto al nexo causal entre el senador Erico Galeano y los hechos acusados, con las pruebas que se trajeron de otro juicio. “Los alegatos finales de la Fiscalía serán lo mismo que los alegatos iniciales, es decir, simple teoría sin prueba”, manifestó Almada.

Acusación contra Erico en caso A Ultranza

La acusación presentada por los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta Dinamarca afirma que el senador cartista Erico Galeano estuvo al servicio de la organización criminal que traficaba cargamentos de cocaína desde el territorio nacional a países de África y Europa, entre 2020 y 2021.

En ese contexto, el ahora legislador acusado habría brindado apoyo logístico al esquema criminal, con el préstamo de la aeronave con matrícula ZP-BHQ para que los líderes del supuesto clan narco; es decir, Miguel “Tío Rico” Insfrán y Sebastián Marset, así como otros que también están acusados por el esquema criminal, puedan trasladarse dentro del país.

La acusación fiscal agrega que Erico Galeano, además de obtener los beneficios económicos a sabiendas de que provenían del esquema de tráfico de drogas, que fue desbaratado en la Operación A Ultranza, habría permitido que “Tío Rico” introduzca al sistema financiero legal sus activos, con la compra de un inmueble en el condominio Aqua Village, en el distrito de Altos, en Cordillera.

Al respecto el Ministerio Público señala que en fecha 14 de octubre del año 2020, Galeano vendió el inmueble a Hugo Manuel González Ramos, quien es sindicado como testaferro de Miguel Insfrán Galeano y continúa prófugo de la Justicia.

Según la teoría fiscal que fue confirmada en el juicio oral con la declaración de varios testigos y pruebas documentales, la transacción fue por la suma de US$ 1.000.000, que Erico recibió en efectivo y en el acto, teniendo que usar incluso un contador de billetes para el conteo del dinero cobrado.