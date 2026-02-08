Encarnación: comerciantes rechazarán reglamentación de sanciones por el SEM tras nueva ordenanza

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación (Cacise), Conrado Kiener, indicó que para este lunes está programada una reunión de urgencia para determinar una postura contra las reformas implementadas en el Servicio de Estacionamiento Medido (SEM). La principal preocupación del gremio es con relación a la reglamentación de las sanciones para infractores del SEM.

Manifestó que se pronunciarán en contra de la utilización de cepo y de grúas para quienes incurran en el no pago de este servicio. Además, sostuvo que siempre se mostraron contrarios al cobro de multas, cuando había muchos huecos en el sistema que debían ser resueltos.

El pedido del intendente municipal de Encarnación, Luis Yd (Alianza), de modificar la ordenanza que regula el Servicio de Estacionamiento Medido (SEM) quedó vigente por sanción ficta. La Junta Municipal no trató el tema en el tiempo establecido, por lo que se produjo su aprobación automática.

La nota del jefe comunal fue entregada al cuerpo colegiado el 16 de diciembre de 2025, lo que hace que el plazo estipulado en la Ley 3966/10 “Orgánica Municipal”, de 45 días, haya fenecido el 30 de enero de este año.

En consecuencia, Yd emitió la resolución 8245/26, con la que reglamenta las modificaciones de la ordenanza 88/2023 de regulación del SEM.

Contexto de comicios

Los ediles no lograron asentar postura, debido a que el estacionamiento tarifado es una de las medidas más controversiales en la ciudad.

Además, se suma el contexto electoral, lo que generó presión para que no hubiera quórum para abordar los dictámenes sobre esta propuesta, en la Junta Municipal.

Existen sectores a favor de la implementación del SEM, así como otros que critican su aplicación, más aún en las zonas comerciales más vulnerables, como la Feria Municipal y el Circuito Comercial.

Nuevos horarios

Los horarios fueron modificados teniendo en cuenta un análisis de demanda del servicio.

Los nuevos horarios serán: de lunes a domingo, de 10:00 a 00:00, en el playón de la Playa San José; de lunes a domingo, de 17:00 a 00:00, en el Paseo Gastronómico; entretanto, en los otros sectores de la ciudad será de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00.

El director del SEM de la Policía Municipal de Tránsito, inspector Adolfo Duarte, explicó que los horarios están vigentes y en la aplicación digital ya están predeterminados. Entretanto, la cartelería será cambiada de manera progresiva por la empresa.

Las sanciones

El jefe comunal explicó que, a pesar de que se modificaron los artículos que reglamentan las sanciones —entre las cuales se menciona la posibilidad de utilizar el cepo y la grúa a infractores del SEM—, ordenará que no se apliquen hasta que se presente otro proyecto de modificación.

En esta nueva propuesta, buscarán especificar que las sanciones de inmovilización de rodados se puedan ejercer a partir de una reincidencia de cinco multas por incumplimiento del SEM.

Yd afirmó que se encuentran trabajando en el proyecto de ordenanza, que estiman será presentado la siguiente semana.

Indicó además que el SEM es una tasa municipal, motivo por el cual no se expide factura legal, pero el recurso generado es totalmente trazable. El año 2025 fue un año irregular de implementación, con un servicio íntegramente funcional desde mayo a diciembre. Generó G. 1.515 millones en el ejercicio fiscal anterior, de los cuales el 60 % (G. 909.000.000) fueron ingresos genuinos de la municipalidad. Estos recursos son una compensación por el costo operativo de la generación de asfalto con la nueva planta asfáltica de la comuna, que no tiene costo para los frentistas.

El SEM

El Consorcio Estacionamiento Sur, representado legalmente por Diego Meichtry, fue adjudicado con la concesión del sistema informático para la implementación del SEM en Encarnación en 2023. El contrato estipula que de lo recaudado corresponde a la empresa el 40 % y a la Municipalidad el 60 %.

El proceso de implementación se inició en abril de 2025. Las empresas que conforman el Consorcio Estacionamiento Sur son Decisiones Empresariales SRL y Empresa de Construcciones EDIVI SA. La primera, de procedencia argentina, es propiedad de Alfonso Baigorria, quien opera bajo el mismo sistema en la ciudad vecina de Posadas (Argentina), mientras que la segunda pertenece a Emilio y Daniel Díaz de Vivar.