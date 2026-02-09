En 15 días habrían ocasionado más de US$ 211 millones de pérdida a narcos

De acuerdo con un informe compartido por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), dependiente del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, en los últimos 15 días su brazo operativo concentró sus acciones, enmarcadas en la denominada operación Escudo Guaraní, contra organizaciones narcotraficantes que operan en los departamentos de Amambay, Caazapá, Itapúa y Ñeembucú.

Dichas acciones, ejecutadas entre el 15 de enero y el 6 de febrero de 2026, consistieron en la destrucción de un total de 471 hectáreas de plantaciones de marihuana. Esto consistió en un total de 1.254 toneladas de hierba narcótica que fueron cortadas e incineradas.

Lea más: Operación Escudo Guaraní: Senad y CODI destruyen 57.500 kg de marihuana en Alto Verá

Así también durante las incursiones realizadas por los militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), brazo operativo del CODI, fueron destruidos un total de 23 campamentos narcotraficantes y 75 paquetes de marihuana prensada, que estaban ya dispuestos para su distribución.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este contexto el combate al crimen organizado, dedicado a la producción, procesamiento y distribución de marihuana, logró evitar que los grupos criminales obtengan en calidad de ganancias por la venta de drogas, en el mercado paraguayo, US$ 42.397.500 y desde el mercado internacional US$ 211.987.500.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Operación Escudo Guaraní: aseguran que pérdida generada al sector criminal es de US$ 18 millones

Intervenciones en el Norte

Contingentes de la FTC incursionaron el 15 de enero en las localidades de Raúl Ocampos Rojas, y el 20 de enero en la zona de la colonia Santa Clara, ambos pertenecientes al distrito de Cerro Corá. Aquí fueron afectadas un total de 31 hectáreas y destruidas 93 toneladas de marihuana, provocando un perjuicio a los criminales de US$ 13.950.000 en el mercado extranjero.

Posteriormente, entre el 27 de enero y 6 de febrero, las tareas de corte y destrucción de plantaciones y campamentos de procesamiento de marihuana se centraron en la localidad de Amaro Kue, distrito de Pedro Juan Caballero.

En esta zona también se destruyeron 297 hectáreas de la hierba, lo que significó la pérdida de 891 toneladas de mercancía, que a su vez le pudo arrojar una ganancia aproximada de US$ 133.587.500 en el mercado extranjero.

Lea más: Operación Escudo Guaraní: más de 300 militares reforzarán zonas fronterizas

Operación en la zona sur del país

La FTC llevó a cabo labores en la Colonia Ñu Pyahu, de Caazapá, donde fueron destruidas 270 toneladas de marihuana equivalentes a 90 hectáreas, lo que evitó que la suma de US$ 40.500.000 pueda resultar en ganancia para los criminales desde el extranjero.

En los primeros días de febrero, las tareas de los militares se realizaron en la colonia Cerrito, de Itapúa, donde la FTC evitó que los criminales pudieran obtener como ganancia US$ 23.850.000, mediante la destrucción de 165 toneladas de marihuana sembrada en 53 hectáreas.

En tanto que el 4 de febrero, los militares incautaron 75 paquetes de marihuana prensada en la localidad de Yvykui, perteneciente al distrito de General Díaz, del departamento de Ñeembucú. Estos tendrían un valor que rondaba los US$ 144.142 en el mercado extranjero.