“Es una irresponsabilidad criminal”: ministro pide castigos penales por quemas

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, afirmó que la mayoría de los incendios forestales registrados en los últimos días fueron provocados y advirtió sobre el alto riesgo que implican estas prácticas para la población y para quienes combaten el fuego. Señaló que muchas de estas situaciones se originan durante tareas de limpieza de terrenos, cuando algunas personas deciden quemar residuos sin dimensionar las consecuencias para la comunidad.

González calificó estas acciones como una “tremenda irresponsabilidad”, e incluso las consideró potencialmente criminales.

Señaló en ese sentido que los incendios pueden causar muertes tanto de vecinos como de efectivos militares, bomberos voluntarios o personal de la Secretaría de Emergencia Nacional que trabajan en condiciones extremas.

Lea más: Video: nuevos focos de incendio en la zona de Nueva Asunción

Relató que en recientes operativos el personal estuvo a escasos metros de llamas de gran magnitud, expuesto al humo, animales que huyen del fuego y otros peligros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Qué están esperando, que muera alguien ahí por un incendio o, Dios no quiera, pero de una una persona que está combatiendo el fuego ahí y sirviendo a la patria. Peligrosísimo es”, declaró en ABC Cardinal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: extinguen focos de incendio en estancia de la familia Denis

Intervención militar contra incendios

El ministro explicó que el involucramiento del Ministerio de Defensa en el combate a los incendios responde a una decisión del Gobierno de abordar estos eventos como un problema de Estado. Detalló que las Fuerzas Armadas cuentan con unos 800 efectivos capacitados, entrenados y equipados para intervenir en incendios forestales, siempre bajo la coordinación de la Secretaría de Emergencia Nacional.

Indicó que, si bien los cuerpos de bomberos voluntarios cuentan con una infraestructura clave, las Fuerzas Armadas aportan capacidad operativa para reforzar los trabajos cuando la magnitud del incendio lo requiere. “Nosotros somos más, en cantidad”, señaló.

Lea más: Video: militares combaten incendio en estancia ubicada en Presidente Hayes

En ese marco, mencionó despliegues recientes de entre 70 y 120 efectivos militares en zonas del Chaco, cerca del puente Chaco’i y zonas de la ciudad de Nueva Asunción, donde varios focos fueron controlados tras horas de trabajo.

Indicios de incendios provocados

Sobre el incendio registrado en Nueva Asunción, González aseguró que existen indicios de que fue provocado, ya que se detectaron trabajos de limpieza previos en el terreno afectado. Afirmó que este patrón se repite en la mayoría de los casos y que el daño no solo es ambiental, sino también económico y social.

El ministro sostuvo que el Gobierno está aportando todos los indicios necesarios al Ministerio Público para que se investigue y se sancione a los responsables. Señaló que Infona es la institución encargada de proveer los datos técnicos y que existe buena receptividad por parte de la Fiscalía General del Estado para avanzar en las investigaciones una vez controlados los focos de incendio.

Confirmó, por ejemplo, que el fiscal Iran Suárez ya fue comunicado y aseguró que iba a intervenir luego de que se controlaran las llamas. “Esperemos que en las próximas hroas comience su intervencion para que se castigue a la gente, porque o sino va a ser una seguidilla de incendios que no nos van a dejar en paz”, enfatizó.

Alto costo económico para el Estado

González también habló del elevado costo que implica combatir los incendios. Detalló que solo el uso de helicópteros con sistema Bambi en uno de los operativos demandó cerca de 198 millones de guaraníes, mientras que otro procedimiento posterior costó 77 millones de guaraníes. Subrayó que estos recursos provienen del dinero de todos los paraguayos.

Finalmente, advirtió que, si no se castiga a los responsables, el país seguirá enfrentando una seguidilla de incendios que ponen en riesgo la seguridad, el ambiente y el bienestar de la población.