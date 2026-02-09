Paro en la UNA en rechazo a la reforma de la Caja Fiscal afecta actividades administrativas y académicas

La Universidad Nacional de Asunción (UNA) se encuentra desde el sábado 7 de febrero con un paro total de las actividades académicas y administrativas, impulsado por los gremios docentes en desacuerdo con la media sanción del proyecto de ley de la reforma de la Caja Fiscal aprobado en la Cámara de Diputados.

Lea más: UNA vuelve a declarar paro total de actividades

Abraham Marecos, presidente de la Asociación de Docentes de la Facultad de Veterinaria, explicó que “desde el sábado la UNA está con un paro total de las actividades administrativas y académicas. Los docentes estamos llevando adelante esta medida de protesta para manifestar nuestro desacuerdo con la media sanción del proyecto de ley de la reforma de la Caja Fiscal”.

Lea más: Paro en la UNA: docentes anuncian concentración y asamblea para mañana

En ese contexto, docentes y funcionarios realizaron una movilización esta mañana desde el Rectorado de la UNA hasta la Avda. Mcal. López, donde expresaron su descontento generalizado con la iniciativa legislativa aprobada en la Cámara de Diputados.

Lea más: La UNA declara paro total este jueves por estudio de la reforma de la Caja Fiscal

Marecos advirtió, además, el impacto que tendría la reforma en el sistema jubilatorio del sector docente. “Actualmente los docentes podemos jubilarnos con 25 años de aporte, sin que exista un límite de edad. Si aceptamos la media sanción que fue aprobada en Diputados, para el sector docente va a ser un retroceso enorme, ya que como consecuencia estaríamos jubilándonos mucho más tarde, superando en promedio los 60 años de edad”, señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, desde las 19:00 de este lunes se lleva a cabo una Asamblea Universitaria, en la que se definirá y confirmará una movilización en el centro de Asunción como medida de presión para evitar la aprobación del proyecto de ley de la reforma de la Caja Fiscal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Facultad de Medicina informó sobre atenciones

Pese a la medida de fuerza, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA) comunicó que se garantizarán las consultas médicas agendadas, los servicios de urgencia, las cirugías de alta complejidad y programadas, la atención en terapia intensiva, la asistencia a pacientes hospitalizados graves y el suministro médico.

Sobre el punto, la coordinadora de la Unidad Ambulatoria de Adultos, Dra. María Cristina Jiménez, indicó que “en la Unidad Ambulatoria de Adultos se están atendiendo los pacientes agendados. Todo lo demás se reanudará cuando se regularice la situación”.

Lea más: Caja fiscal: los pedidos concretos del sector docente

Los pacientes, por su parte, mencionaron que fueron informados de que no serán agendadas nuevas consultas en las diferentes especialidades, ni en ventanillas ni por call center. Asimismo, algunos señalaron que asistieron sin reservar sus turnos y que no pudieron ser atendidos.

Lea más: Caja fiscal: no realizar reforma sería “inmoral”, según Bachi Núñez

Las autoridades universitarias señalaron que, mientras continúan las movilizaciones y se analicen nuevas medidas de presión, se priorizará la prestación de los servicios esenciales, especialmente en el área de la salud.