Juicio a Erico Galeano: Fiscalía presenta hoy sus alegatos finales

Luego de casi seis meses de juicio, teniendo en cuenta que arrancó el 25 de agosto de 2025, el Ministerio Público presentará hoy sus alegatos finales con relación al senador colorado Erico Galeano Segovia, quien en la última audiencia se abstuvo de declarar ante el Tribunal de Sentencia, afirmando que “ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir” y que su declaración “sería redundante”.

De acuerdo con todas las pruebas testificales, periciales y documentales producidas a lo largo del debate oral los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción; y Deny Yoon Pak, de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, solicitarán la pena para el legislador acusado de supuesto lavado de dinero del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas, en el marco del caso A Ultranza.

Según lo programado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que preside el juez Pablino Barreto e integran Juan Dávalos e Inés Galarza en la audiencia de este viernes solo escucharán los alegatos conclusivos de los agentes del Ministerio Público.

Los alegatos finales de la defensa del legislador, ejercida por los abogados Ricardo Estigarribia y Luis Almada, serán presentadas en la audiencia fijada para el próximo viernes, 20 de febrero, de acuerdo con lo anunciado por el colegiado de sentencia.

Acusación contra Erico Galeano en A Ultranza

Los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta Dinamarca sostienen que el senador cartista Erico Galeano estuvo al servicio de la organización criminal que traficaba cargamentos de cocaína desde el territorio nacional a países de África y Europa, entre 2020 y 2021, y fue desbaratada con la Operación A Ultranza en febrero de 2022.

Según la acusación el ahora senador acusado habría brindado apoyo logístico al esquema criminal, con el préstamo de la aeronave con matrícula ZP-BHQ para que los líderes del supuesto clan narco; es decir, Miguel “Tío Rico” Insfrán y Sebastián Marset, así como otros que también están acusados por el esquema criminal, puedan trasladarse dentro del país.

El Ministerio Público afirma que Erico Galeano, además de obtener los beneficios económicos a sabiendas de que provenían del esquema de tráfico de drogas, habría permitido que “Tío Rico” introduzca al sistema financiero legal sus activos, con la compra de un inmueble en el condominio Aqua Village, en el distrito de Altos, en Cordillera.

La Fiscalía agrega que en fecha 14 de octubre del año 2020, Erico Galeano vendió el inmueble a Hugo Manuel González Ramos, quien es sindicado como testaferro de Miguel Insfrán Galeano y continúa prófugo de la Justicia.

La transacción fue por la suma de US$ 1.000.000, que Erico recibió en efectivo y en el acto, teniendo que usar incluso un contador de billetes para el conteo del dinero cobrado, de acuerdo con la teoría fiscal que fue confirmada en el juicio oral con la declaración de varios testigos y las pruebas documentales.

Erico Galeano debe ser absuelto, según defensa

Al finalizar la etapa de producción de pruebas, en la audiencia del pasado 5 de febrero, el Abg. Luis Almada, uno de los defensores del senador acusado, afirmó que el juicio oral debe terminar con la absolución de culpa y pena de Erico Galeano, ya que a su criterio el Ministerio Público no presentó una sola prueba que demuestre los hechos supuestamente cometidos por el parlamentario colorado.

“No existe nada. Llegamos al último día de ofrecimiento de pruebas y no hay nada que sustente la acusación fiscal en contra del señor Erico Galeano. En lo político el senador podrá tener sus adherentes y detractores, pero este es un proceso penal y en este juicio lo único que se ha probado es que él es un inocente”, expresó el letrado.

Almada agregó de los casi seis meses de duración del juicio, que inició el 25 de agosto de 2025, en los últimos 4 meses los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak solo presentaron pruebas que forman parte de la “causa madre” del caso A Ultranza, donde están enjuiciados Miguel “Tío Rico” Insfrán Galeano y otros 17 acusados.

Remarcó que el Ministerio Público está tratando de suplir la orfandad probatoria respecto al nexo causal entre el senador Erico Galeano y los hechos acusados, con las pruebas que se trajeron de otro juicio. “Los alegatos finales de la Fiscalía serán lo mismo que los alegatos iniciales, es decir, simple teoría sin prueba”, manifestó Almada.