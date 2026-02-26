Hambre Cero: bananas podridas y tomates en falta en escuelas de Central y Villa Hayes

Nuevamente, el inicio del año lectivo, que arrancó este lunes 23 de febrero, trajo reclamos por la falta de insumos y frutas en mal estado en el marco del programa Hambre Cero, que prevé alimentación escolar supuestamente para más de 1 millón de estudiantes desde este 2026.

Nery Arca, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica) y director de la escuela Profesora Aurelia Torres, de Itá, en el departamento Central, denunció que las bananas recibidas de Hambre Cero se pudrieron antes de ser entregadas a los niños en el retorno a clases.

“Entre el miércoles y viernes de la semana pasada entregaron las cajas de bananas, refrigeramos pero aún así no aguantaron. Cuando revisamos para dar a los alumnos este lunes, ya estaban en mal estado”, lamentó el director.

En una imagen registrada en la institución, se observa claramente el mal estado de las bananas, con las cáscaras completamente ennegrecidas y la fruta hecha puré. “No podemos darle a los alumnos en este estado, en varias escuelas de la ciudad estamos teniendo problemas con las frutas”, reafirmó Arca.

Sin tomates

El programa Hambre Cero lleva su tercer año de desarrollo, desde agosto del 2023, pero aún así, resulta notoria la falta de planificación para que se pueda cumplir el menú semanal en las escuelas y colegios de Asunción, Central y Presidente Hayes, zona donde el plan está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a cargo de Tadeo Rojas, quien también preside el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE).

En la primera semana de clases, el MDS planificó cinco platos principales que llevan tomate como base para la elaboración de las salas (sin contar las ensaladas). Fideo con salsa de pollo, guiso de arroz con poroto, picadito de carne con papa, kure guiso y polenta con salsa de pollo. Según se observa en el recetario oficial de Desarrollo Social, todos estos platos llevan tomate.

Mientras, en las instituciones educativas de Central y de Presidente Hayes, denunciaron que los tomates remitidos por las empresas distribuidoras no alcanzan e inclusive se redujeron drásticamente, pese a que la matrícula no varió con respecto al 2025, que es lo que se tiene en cuenta para la distribución de los alimentos hasta el 15 de marzo.

Nery Arca, reclamó que entre las irregularidades del programa, no habían recibido ni un solo tomate hasta este miércoles. La firma adjudicada para Itá es Ladero Paraguayo S.A., que en total tiene contratos para Hambre Cero en varias ciudades por G. 97.000 millones. Los representantes de la firma son Iván Da Silva, Derlis Espínola, Hugo Cáceres Florentín, Luis Pujol y María Cristina Rivas.

Pedido de auxilio

Ante la falta de estos insumos, en la escuela dirigida por Arca debieron pedir auxilio a las familias. “Nosotros pedimos a los padres colaboración y la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE), compró 14 kilos de tomate para las salsas y ensaladas”, apuntó el director. Ladero Paraguayo, adjudicada por Desarrollo Social, entregaba el año pasado unos 100 kilogramos de esta fruta por semana.

Encima, los tomates que fueron recibidos recién este miércoles, son insuficientes. Con el cambio de las bananas podridas por otras buenas, la empresa entregó 1 kilo y 100 gramos de tomates, que deben distribuirse entre 320 alumnos matriculados, cuando el año pasado, la misma empresa proveía 120 kilos por semana, solo en la escuela Profesora Aurelia Torres.

Estos faltantes de tomates también se denunciaron en Presidente Hayes, específicamente en la escuela Colonia Belén de Remansito, en Villa Hayes. En esta ciudad, la empresa adjudicada por el MDS es Distribuidora Paraguay, representada por Carlos Carlson, por más de G. 83.684 millones.

Las papas entregadas en la escuela Aurelia Torres también quedaron podridas para el primer día de clases y no pudieron ser utilizadas ni fueron repuestas por la proveedora en Itá.

Lo que dice Desarrollo Social

Desde el MDS, anunciaron que formaron una mesa técnica con representantes de las empresas proveedoras, para ajustar el programa de acuerdo a temas como las frutas de estación.

“Uno de los temas acordados en la Mesa Técnica, se refiere a un ajuste respecto al año pasado, en el sentido de que si en el menú de una semana figura, por ejemplo, naranja, pero hay otras frutas disponibles, se pueda cambiar sin que eso suponga una falta”, explicaron.

En la escuela Colonia Belén, de Remansito, varias naranjas quedaron en mal estado luego de conservarse por tres días antes del primer día de actividades académicas.

Sobre la provisión de menos cantidad de alimentos que la necesaria en las instituciones educativa, la cartera estatal alega que se debe solo a problemas con el Registro Único del Estudiante (RUE), por lo que pidieron a los directores “mantener actualizadas” las listas de matriculaciones.