Fiscalía acusa por narcotráfico y pide juicio para exportador de granos

Se trata de Leonardo Franco Sánchez, de 55 años, quien fue acusado por la fiscala antidrogas Ingrid Cubilla, por los hechos de tráfico internacional de drogas (art. 26), tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes (art. 27) y comercialización de sustancias ilícitas (art. 44), todos según la Ley N° 1.340/88 de drogas y sus modificatorias, por intentar remitir cocaína a Países Bajos.

Franco tenía un perfil de exportador de granos y en el marco de esa actividad era propietario de la empresa denominada “SJ Comercial”, de acuerdo con las investigaciones desplegadas por el Ministerio Público y la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) Antinarcóticos de la Policía Nacional, así como funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DENIT).

El ahora acusado había realizado actividades con la finalidad de remitir 1.363 paquetes de cocaína, que totalizaban 505,386 kilos de la sustancia. La misma tenía como destino la firma receptora Hofdkantoor United Trading B.V., de Países Bajos., conforme a la imputación.

Franco Sánchez emitió factura a nombre de la firma receptora por valor de US$ 31.476, bajo la declaración 18 toneladas de locro maíz blanco y 6 toneladas de poroto rojos, en total 24 toneladas de granos. Estos productos a su vez, fueron cargados en un contenedor, en un depósito de Limpio, que después fue trasladado hasta el Puerto Seguro Fluvial de Villeta, de donde debía salir, siempre segúnla fiscalía.

Proceso de contaminación de la carga de granos

A fin de transportar el contenedor hasta la terminal fluvial para la exportación de la mercancía ilícita, entre productos lícitos, Franco Sánchez realizó las gestiones a través de un despachante aduanero que contrató previamente los servicios de la empresa “Paeca SRL”, cuya sede está en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

Para el traslado del contenedor se utilizó un camión de gran porte Scania R143 450, con matrícula paraguaya BLF 755, con carreta con placa KAO 577, guiado por el chofer Gustavo López. El contenedor arribó hasta el Puerto Seguro Fluvial de Villeta el 26 de agosto de 2025 a las 17:12, para proseguir con el procedimiento aduanero de rigor, según se describe en la acusación fiscal.

Sin embargo, antes de iniciar el proceso de despacho aduanero, el acusado realizó otras actividades para la preparación y posterior envío de las sustancias estupefacientes a Países Bajos. Estas consistieron en la compra hecha, entre julio y agosto de locro y poroto, de la firma “Casa Maida SA”, refiere el escrito fiscal.

Dicho contenedor fue retirado por el mismo Scania y el chofer Gustavo López del Puerto Fénix, el 19 de agosto de 2025. Luego de ello, el contenedor con los granos fueron remitidos a un depósito en la ciudad de Limpio donde, según la Fiscalía, fue contaminado el producto a ser exportado.

Para el fin ilícito, se utilizaron nuevos envoltorios que contenía la referencia “UT Foods White Mais Witte Corn Blanc Mais – 5 KG” en el anverso y “SJ Comercial” en el reverso; pesados y sellados con la máquina correspondiente.

Ya cuando las bolsas con granos de locro y poroto fueron cargadas al contenedor, contaminadas con la droga, Franco Sánchez contrató los servicios de la empresa fumigadora SGS para “fumigar” la carga, ya que tal requisito era indispensable para la exportación. Cabe señalar que tras realizar dicha tarea quedó un olor fuerte por los químicos usados, lo que contribuyó para maquillar el aroma expedido por las sustancias ilícitas.

Detección de la droga en el puerto

La agente fiscal Ingrid Cubilla recibió el aviso del oficial inspector Narciso Gunther, jefe de la SIU-Antinarcóticos de la Policía, el 28 de agosto del 2025, sobre el posible hallazgo de sustancias ilícitas entre una carga de locro y poroto. Una vez en el lugar, la agente fue informada del procedimiento por funcionarios de la DNIT y de la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera (CAIA), sobre la retención del contenedor en cuestión.

Ante las sospechas recaídas sobre la mercadería despachada, a fin de su verificación, también se requirió la presencia del empresario Leonardo Franco Sánchez en el Puerto Seguro Fluvial de Villeta. Posteriormente se llevó a cabo la apertura del contenedor, tras la separación de los precintos.

En este marco, funcionarios dela DNIT habían informado a la fiscala del caso que se había recurrido al soporte de los canes antidrogas “Freija” y “Francia”, quienes con sus guías habían realizado pasadas por las zonas externas del contenedor y la puerta ya abierta, los perros reaccionaron de forma atípica ante el fuerte olor. Ante consultas hechas, se había informado que el producto cargado se había fumigado, pero no se hallaron los documentos sobre ello.

Luego se procedió a la descarga de 20 palets, en los que estaban cargadas varias bolsas de arpillera, las cuales contenían los productos declarados como lícitos, en ciertos paquetes a su vez habían paquetes con embalajes blanco, los cuales fueron descargados y luego contabilizados y enumerados del 1 al 1363.

Durante la revisión física se constató que había una tableta de cocaína dentro de cada bolsa de 5 kilos de locro. También, que se cargaron 8 de estas bolsas de 5 kilos de locro dentro de una bolsa arpillera, por lo que en cada bolsa de 40 kilos tenía 8 tabletas de droga, cada una de 350 gramos, envueltas con dos capas de papel y cubierta con grasa para despistar a los canes.

Tras completar la identificación del producto, los intervinientes agruparon las evidencias señaladas como sustancias prohibidas, las cuales fueron agrupadas en bolsas de arpillera nuevamente, distribuidas en 17 bolsas enumeradas y lacradas, que fueron entregadas a la SIU-Antinarcóticos para su custodia.