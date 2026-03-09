Reforma de caja fiscal: UNA anuncia paro total este miércoles y jueves

La Cámara de Senadores podría tratar este miércoles o este jueves la propuesta de reforma de la caja fiscal del gobierno de Santiago Peña que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que afecta a docentes, magistrados, policías y militares.

En la última sesión, los senadores postergaron “sine die” el tratamiento del proyecto de ley, es decir, no fijaron una fecha para su tratamiento; sin embargo, la propuesta cuenta con sanción ficta establecida para el 31 de mayo.

Por su parte, Pedro Alliana, Vicepresidente de la República, indicó hoy tras una reunión con gremios docentes que podría tratarse este miércoles.

Ante esta situación y la posibilidad de que sea tratada este miércoles o jueves, desde la UNA anunciaron un paro total de actividades en ambas fechas en todas las unidades académicas, institutos y centros.

“La Universidad Nacional de Asunción informa a la comunidad universitaria y a la ciudadanía que, conforme a la Resolución N.° 0340/2026 del Rectorado, se declara paro total de las actividades académicas, administrativas y de los servicios asistenciales en todas las unidades académicas, institutos y centros de la institución los días miércoles 11 y jueves 12 de marzo”, indica en un comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caja Fiscal: reforma no será tratada en sesión ordinaria del Senado el miércoles

Docentes universitarios afectados por reforma

El anuncio se dio luego de que los gremios docentes que se reunieron con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y con miembros del Senado, informaron sobre el avance de las negociaciones y que mantendrán la convocatoria a una movilización a nivel nacional en esas fechas.

“La medida se adopta en apoyo y acompañamiento a la propuesta presentada por la Unión de Gremios y Sindicatos de Profesores de la UNA (UGSPU), en el marco del estudio del ‘Proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal)’ que será tratado en el Congreso Nacional”, agregan en el documento.

Indicaron que la rectora y los decanos y las decanas establecerán los servicios asistenciales e imprescindibles que deberán mantenerse durante los días afectados.

“La Universidad Nacional de Asunción insta a los estamentos y gremios universitarios a acompañar las acciones, reuniones y movilizaciones previstas en este contexto”, concluyen.

Lea más: Caja Fiscal: funcionarios judiciales advierten sobre paro si no son escuchados

Reunión de Alliana con gremios docentes

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, informó que se alcanzó entre un 90 y un 95 por ciento de acuerdo con los docentes respecto a los planteamientos del sector para la reforma de la Caja Fiscal.

Señaló que el objetivo es incluir el tema en una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores este miércoles y que al día siguiente la Cámara Baja apruebe el texto con las modificaciones introducidas.

Representante de los maestros, en tanto, dijeron que no hay un acuerdo pleno.