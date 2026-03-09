Caja Fiscal: Ejecutivo apuesta a versión Senado y habla de “preacuerdo” con docentes

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, informó que se alcanzó entre un 90 y un 95 por ciento de acuerdo con los docentes respecto a los planteamientos del sector para la reforma de la Caja Fiscal. Señaló que el objetivo es incluir el tema en una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores este miércoles y que al día siguiente la Cámara Baja apruebe el texto con las modificaciones introducidas. Representante de los maestros, en tanto, dijeron que no hay un acuerdo pleno.