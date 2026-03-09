09 de marzo de 2026 - 13:51
Caja Fiscal: Ejecutivo apuesta a versión Senado y habla de “preacuerdo” con docentes
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, informó que se alcanzó entre un 90 y un 95 por ciento de acuerdo con los docentes respecto a los planteamientos del sector para la reforma de la Caja Fiscal. Señaló que el objetivo es incluir el tema en una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores este miércoles y que al día siguiente la Cámara Baja apruebe el texto con las modificaciones introducidas. Representante de los maestros, en tanto, dijeron que no hay un acuerdo pleno.
Concluyó la reunión entre gremios docentes y representantes del Ejecutivo y el Congreso Nacional para alcanzar un consenso respecto a las modificaciones a ser introducidas al proyecto de reforma de la Caja Fiscal que ya cuenta con media sanción.
El primero en informar sobre el resultado del encuentro fue el vicepresidente, Pedro Alliana, quien aseguró que se alcanzó entre un 90 y 95 por ciento de acuerdo con los educadores y esperan finiquitar el trámite legislativo esta semana.
NOTICIA EN DESARROLLO