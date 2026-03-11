Docentes y policías retirados evalúan extender protestas en Villarrica contra reforma de la Caja Fiscal

La protesta se desarrolla con cierres intermitentes en el cruce Villarrica–Paraguarí, uno de los accesos más transitados de la capital guaireña.

Los manifestantes indicaron que se trata de una movilización pacífica, aunque advirtieron que la medida podría extenderse dependiendo de la decisión que adopten los legisladores durante la sesión parlamentaria.

Desde la Asociación de Educadores de Villarrica señalaron que los docentes se encuentran atentos al desarrollo del debate legislativo y a las decisiones que repercutan directamente en la tratativa del proyecto.

El vicepresidente del gremio, Jorge Giménez, explicó que la continuidad de las movilizaciones dependerá de los resultados de la sesión. “Estamos esperando un resultado y, dependiendo de eso, estaríamos analizando continuar mañana la movilización”, señaló durante la protesta.

Según indicó, las decisiones finales también estarán sujetas a lo que resuelva la intersindical que agrupa a diferentes gremios docentes y universitarios del país.

Esperan voto responsable de legisladores

Giménez afirmó que los docentes esperan que los parlamentarios consideren la situación del sector educativo antes de adoptar una decisión.

El dirigente indicó que la labor docente requiere una dedicación permanente y que muchos educadores enfrentan condiciones laborales complejas dentro del sistema educativo. En ese contexto, cuestionó la posibilidad de establecer edades mínimas obligatorias para la jubilación sin considerar los años de aporte acumulados por los trabajadores.

Según explicó, el gremio considera que debería mantenerse el criterio que prioriza los años de servicio antes que la edad mínima para acceder a una jubilación ordinaria.

No se oponen a una reforma, sino al proyecto planteado

Representantes de policías retirados también se sumaron a la movilización realizada en la capital guaireña.

El miembro de la Asociación de Policías Retirados de Guairá, Elber Franco, afirmó que el sector no se opone necesariamente a una reforma, pero cuestiona la forma en que se está planteando el proyecto.

Según manifestó, los cambios propuestos podrían afectar derechos adquiridos por trabajadores que aportaron durante décadas al sistema jubilatorio.

Franco señaló que los policías y militares cumplen funciones de alto riesgo y que el sistema debe reconocer esa realidad al momento de establecer condiciones de retiro.

También criticó que el Estado no haya cumplido plenamente con su rol de aportante dentro del sistema previsional. De acuerdo con el dirigente, ese incumplimiento histórico sería uno de los factores que contribuyeron al déficit actual de la Caja Fiscal.

En caso de que el proyecto avance sin modificaciones que contemplen los reclamos de los sectores movilizados, no descartan endurecer las medidas en los próximos días.