Bajo la lluvia, docentes y policías retirados cierran ruta en Villarrica contra “reforma arbitraria” de la Caja Fiscal

Bajo una persistente lluvia, un considerable número de docentes, directores de instituciones educativas y representantes de policías retirados se concentraron este martes en el cruce que conecta Villarrica con Paraguarí, sobre la Ruta PY08.

La movilización incluye cierres intermitentes de la calzada, lo que generó importantes demoras en el tránsito vehicular en uno de los accesos más transitados de la capital guaireña.

Los manifestantes expresaron su rechazo a lo que consideran una reforma “arbitraria” de la Caja Fiscal, señalando que el proyecto afecta derechos adquiridos de los trabajadores del sector público. A pesar de las condiciones climáticas adversas, la convocatoria fue numerosa y se desarrolla de manera pacífica.

Los gremios docentes sostienen que las modificaciones planteadas inicialmente, ponen en riesgo la jubilación de miles de educadores, especialmente por los cambios en los criterios de acceso al beneficio. En ese sentido, insisten en que se apruebe la versión modificada por la Cámara de Senadores, la cual consideran más favorable en comparación con la propuesta inicial.

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Según los dirigentes, la versión original incluía cambios abruptos que afectarían negativamente a los trabajadores, particularmente en lo referente a la edad mínima de jubilación. Desde la movilización, siguen atentamente el desarrollo del debate legislativo en la cámara de Diputados.

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Dirigentes de varios gremios —Organización de Trabajadores de la Educación Sindicato Nacional (OTEP-SN), Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Unión Nacional de Educadores (UNE), entre otros—, enfatizan que la labor docente implica una dedicación constante y que muchos educadores trabajan en condiciones complejas dentro del sistema educativo. En ese contexto, cuestionan la posibilidad de establecer una edad mínima obligatoria para la jubilación sin considerar los años de aporte realizados.

A su criterio, debería mantenerse el sistema que prioriza los años de servicio y aporte como principal requisito para acceder a la jubilación ordinaria.

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Por su parte, representantes de policías retirados también se sumaron a la movilización, expresando preocupaciones similares respecto a la reforma. Manifestaron que el sector no se opone a una reforma en sí, pero sí a la forma en que se está planteando el proyecto.

Según indicaron, los cambios propuestos podrían afectar derechos adquiridos por trabajadores que han aportado durante décadas al sistema previsional. Además, recordaron que los policías y militares cumplen funciones de alto riesgo, por lo que consideran que el sistema jubilatorio debe contemplar condiciones diferenciadas para estos sectores.