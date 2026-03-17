Cañicultores levantan protesta tras propuesta de Petropar, pero condicionan la tregua al cumplimiento de la hoja de ruta

Los cañicultores de Mauricio José Troche resolvieron levantar la movilización que sostenían desde hace aproximadamente una semana, tras recibir una propuesta de la nueva administración de Petróleos Paraguayos (Petropar). La decisión fue adoptada luego de una reunión mantenida este lunes con el nuevo presidente de la estatal, William Wilka, quien presentó una serie de medidas a seguir como hoja de ruta para el año 2026.

El presidente de la Asociación de Cañicultores, Cristian Fonseca, explicó que el sector optó por suspender temporalmente las protestas a la espera del cumplimiento de los compromisos anunciados.

Uno de los principales puntos planteados por Petropar es la compra del 100% de la producción cañera correspondiente a la zafra 2026, cuyo inicio se prevé para el mes de mayo. Para ello, la estatal prevé articular con ingenios privados, atendiendo la limitada capacidad operativa del actual tren de molienda de la planta alcoholera instalada en Mauricio José Troche.

Otro de los compromisos asumidos por Petropar es trabajar para destrabar el proceso licitatorio que permita culminar el nuevo tren de molienda. Este punto constituye el eje central del conflicto, ya que la obra se encuentra paralizada por una medida cautelar presentada por la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA).

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La falta de avance en esta licitación fue precisamente el detonante de las movilizaciones, que incluyeron protestas, cierres de ruta e incluso enfrentamientos con la Policía Nacional.

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Fonseca aclaró que, si bien no existe un acuerdo formal firmado entre las partes, los productores decidieron dar un voto de confianza a la nueva administración. En ese sentido, advirtió que el sector se mantendrá vigilante ante el cumplimiento de lo prometido.

Los cañicultores informaron que se logró la liberación de todos los vehículos incautados durante los incidentes registrados la semana pasada.

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Según detallaron, fueron recuperados 21 tractores, un automóvil y una motocicleta, que habían sido retenidos tras un procedimiento policial. Asimismo, los 11 productores que habían sido aprehendidos durante los enfrentamientos con la Policía Nacional también recuperaron su libertad.