“Economía de guerra”: ajuste económico recaerá en trabajadores mientras persiste el despilfarro estatal

Vidal Cáceres dijo que el proyecto anunciado por el ministro Carlos Fernández Valdovinos genera mucha preocupación en la población porque se entiende que una “economía de guerra” suena a una situación de crisis financiera por el acelerado endeudamiento del Estado. Agregó que esta situación llevó prácticamente a la imposibilidad de cubrir los intereses de las deudas que tiene el Gobierno Central.

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Cáceres mencionó que la baja recaudación tributaria agrava aún más la situación económica del país, lo que podría motivar el incremento de los impuestos con el objetivo de mejorar la recaudación. Sin embargo, advirtió que estas medidas repercutirán directamente en el escuálido ingreso del trabajador, afectando principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Asimismo, indicó que se debe tener en cuenta la existencia de una crisis generalizada en el país, y que el incremento de los impuestos generaría un problema más para la ciudadanía.

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En otro momento, el dirigente se refirió a la utilización de los recursos en la función pública, señalando que, en algunos casos, existen incrementos autoasignados por parlamentarios en concepto de bonificaciones. Este hecho, sostuvo, raya la inmoralidad, considerando que el Gobierno Nacional habla de una economía de guerra.

Añadió que, por otro lado, se observa un despilfarro de los recursos del Estado, lo que evidencia una contradicción en el discurso oficial. Según expresó, la racionalización económica debería iniciarse con los altos funcionarios, quienes, además de percibir salarios elevados, cuentan con otros beneficios económicos.

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Esta situación, afirmó, demuestra una desconexión con la realidad que vive gran parte de la ciudadanía en el país.

Finalmente, Cáceres manifestó que estas prácticas hacen que los sectores más privilegiados no se compadezcan de la situación de la población.

“Mientras ellos viven como reyes, el pueblo está sumergido en la extrema pobreza”, expresó.

El dirigente insistió en que es necesario replantear las políticas económicas para evitar que el peso de la crisis recaiga sobre los trabajadores y sectores más necesitados.

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