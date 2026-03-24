Cámara ratifica condena de 10 años de cárcel para Carlos Granada

El Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, integrado por los camaristas Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y María Belén Agüero, ratificó por Auto Interlocutorio (AI) N° 23 la Sentencia Definitiva (SD) N° 613 dictada sobre el comunicador Carlos Javier Granada Fernández y por la que fue condenado por coacción, coacción sexual y acoso sexual contra funcionarias del Grupo Albavisión (SNT) que estaban a su cargo.

De esta forma, los camaristas confirmaron la pena de 10 años de privación de libertad que dictó el Tribunal de Sentencia, presidido por Laura Ocampo e integrado por Cándida Fleitas y Juan Pablo Mendoza, el 26 de noviembre de 2025.

Lea más: Tribunal dispone la libertad ambulatoria de Carlos Granada

Así también, la Cámara de Apelación dispuso dejar sin efecto los puntos de la SD N° 613, que guardan relación a las medidas alternativas a la prisión y la prisión preventiva del condenado, por lo que el mismo continuará con libertad ambulatoria, la cual fue dispuesta por el colegiado de sentencia el pasado 10 de marzo.

El camarista Agustín Lovera Cañete fue el preopinante en el estudio de la apelación de la defensa de Carlos Granada, ejercida por Álvaro Arias y Paola Villalba. El mismo señaló que “no vemos que la Sentencia del inferior adolezca de ninguno de los vicios enumerados en el Art. 403 del C.P.P., ni las nulidades previstas en el Art. 166 del mismo cuerpo legal como para declarar la nulidad de la misma, por lo que ella goza de validez plena y, en consecuencia, corresponde CONFIRMAR la Sentencia Apelada”.

Los camaristas Servín y Agüero se adhirieron al voto por confirmar la sentencia a Carlos Granada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Cámara ordena libertad de Carlos Granada porque condena a 10 años no está firme

Sentencia a Carlos Granada ratificada en forma unánime

La defensa de Carlos Granada, ejerciada por los abogados Álvaro Arias y Paola Villalba, recurrieron la sentencia condenatoria dictada contra el peridoista señalando que la misma contiene vicios y también fue dictada con arbitrariedad lo que consideraron que contamina la resolución. Añadieron que dicha arbitrariedad se configura por la inobservancia de preceptos legales.

Sin embargo, tras analizar los distintos agravios enumerados por la defensa de Granada, el camarista Agustín Lovera Cañete refirió que “resulta inferible que el Tribunal de Sentencia ha llegado al descubrimiento de la verdad real en la etapa que le correspondía estudiar la causa, en razón de que se han analizado cada una de las pruebas producidas, durante la tramitación del Juicio”.

Lea más: Carlos Granada ya es el preso 2.211 de la cárcel de Tacumbú

Como también los años de pena (10) fueron cuestionados por la defensa, Lovera Cañete expresó al respecto que “la sanción impuesta al condenado se halla fundada en lo preceptuado por el Art. 65 del Código Penal, que establece las circunstancias que deben tenerse presente a los efectos de la imposición del quantum de la pena”.

Agregó Lovera Cañete: “se concluye que ha sido encuadrado dentro del marco penal previsto por el hecho punible de coaccion sexual y violacion, coaccion y acoso sexual, y, por consiguiente, el Tribunal Sentenciador ha aplicado correctamente la proporcionalidad de la pena conforme al grado del reproche de la condenada, atendiendo también a los efectos que tendrá la pena en la vida futura en sociedad de Carlos Granada”.

Esta postura del preopinante tuvo el apoyo, en votos, de los camaristas José Waldir Servín y María Belén Agüero.

Lea más: Albavisión y Carlos Granada aparecen en el reporte sobre DDHH del Departamento de Estado de Estados Unidos

Condena de 10 años por varios delitos contra periodistas

El 26 de noviembre de 2025, el Tribunal de Sentencias, presidido por jueza Laura Ocampo e integrado por Cándida Fleitas y Juan Pablo Mendoza, condenó en forma unánime a 10 años de prisión al ex gerente del Grupo Albavisión, Carlos Granada, por la comisión de coacción, coacción sexual y acoso sexual sobre trabajadoras de prensa que estaban bajo su mando.

La miembro del Tribunal de Sentencias, Cándida Fleitas, manifestó al momento de dar a conocer los argumentos de la condena que “Canal 9 perdió fama y prestigio a causa de estos hechos porque Carlos Granada era un pilar fundamental del medio”.

Lea más: Justicia ordena reponer a periodista que apoyó denuncias contra Carlos Granada

En otro momento, Fleitas refirió que “durante el juicio que duró más de 6 meses, hemos escuchado no solo a las víctimas y querellantes, sino también a otras periodistas que han sufrido estos actos”, tras destacar que todas las víctimas se encontraban en situación de vulnerabilidad, circunstancia aprovechada por Granada.

Describió que Carlos Granada “con una actitud paternal entraba en confianza con las víctimas, todas periodistas jóvenes y decía que iba a ayudarlas”. En ese contexto, después les instruccionaba con “tenés que mostrar cola, tus piernas, tu pecho. Luego ya venía el manoseo”.

“Granada les decía: ’mirame, tocame, aprovechame’”, detalló la magistrada. A esto sumó, que “una de las víctimas relató que cuando Granada intentó manosearle, ella le dijo que estaba con su periodo menstrual, de igual manera Carlos Granada metió la mano en sus partes íntimas para comprobar que realmente esté con su periodo”, agregó la magistrada.