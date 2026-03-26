Asunción: Codeasu niega que exista “regalo” de tierras en Costanera

Gonzalo Garay, miembro del Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu), defendió la adenda al proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera, aprobada ayer, miércoles, por la mayoría oficialista en la Junta Municipal. La iniciativa, que incluye 3,32 hectáreas de tierras municipales en la Costanera Norte en el componente Eco Distrito, fue calificada por parte de la oposición, como un “regalo” de parte del patrimonio municipal.

Las tierras son parte de una de las fracciones que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) intentó subastar en 2024. La adenda contó con el visto bueno de la gestión del actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista).

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Garay expresó, sin embargo, que no existe una “cesión” de tierras, asegurando que no hay una transferencia de títulos de propiedad al Gobierno Nacional. El especialista explicó que, con el proyecto, la Municipalidad mantendrá la titularidad de los terrenos, actuando como la única administradora y propietaria.

Lo que existe es un convenio de usufructo para que el Estado pueda construir sobre tierras municipales, añadió Garay. Señaló que este mecanismo permitirá que la infraestructura construida pueda luego ser entregada a la administración comunal. Recordó que este modelo ya se aplicó en obras previas de gran impacto como la Costanera Norte y el Parque Bicentenario.

Eco Distrito

Garay explicó que el componente Eco Distrito generará una importante inversión en infraestructura urbana, que beneficiará a un importante “stock de tierras” que serán destinadas a la inversión privada. Estas parcelas permitirán el desarrollo de comercios, oficinas y viviendas de uso mixto, dinamizando la economía de la ciudad, añadió. El objetivo es que el sector público capture la plusvalía urbana generada por la mejora integral de toda la zona.

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Entre los beneficios destacados, Garay citó la recuperación ambiental del arroyo Las Mercedes y la creación de nuevos espacios públicos. El proyecto transformará pasivos históricos en activos urbanos, resolviendo problemas de inundabilidad y saneamiento que la comuna no pudo atender, remarcó.

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Garay enfatizó que la ejecución de estas obras representa un costo cero para las arcas de la Municipalidad de Asunción actualmente. La deuda contraída con el Banco Mundial será honrada por el Estado paraguayo a través de la recaudación de impuestos. De esta forma, la comuna recibirá una inversión millonaria sin comprometer su presupuesto ni aumentar su carga financiera, añadió.

Agregó que, a largo plazo, la formalización y el desarrollo de este nuevo distrito permitirán que la municipalidad mejore su capacidad de recaudación. Al incorporar comercios y departamentos al tejido económico formal, se generan ingresos constantes por impuestos inmobiliarios y tasas de servicios. La ciudad pasará de tener terrenos subutilizados a poseer un polo de desarrollo económico altamente productivo, remarcó.

Administración conjunta

Garay remarcó que la posición de Codesu es la necesidad de crear una sociedad pública integrada por la municipalidad y el gobierno nacional para gestionar la Costanera. Esta propuesta se basa en modelos de éxito internacional, citando específicamente el caso de la Corporación Puerto Madero en Buenos Aires. Esta alianza equitativa, remarcan, garantizará que ambas instituciones sean socias estratégicas en el desarrollo del territorio.

La intención de Codeasu es que esta entidad funcione como una agencia técnica altamente eficiente, transparente y alejada de la improvisación política. Garay comparó el nivel de gestión deseado con el de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) por su prestigio administrativo. Esto evitaría los conflictos actuales y agilizaría las licitaciones y obras críticas que la capital necesita con urgencia.

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Finalmente, el representante de la organización civil señaló que la implementación de este modelo es una decisión política que depende del Ejecutivo y el Congreso. Tras 33 años de intentos fallidos, instó a las autoridades a aprovechar el financiamiento vigente para consolidar la transformación costera.

El Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) es una alianza de la sociedad civil, conformada por más de 40 organizaciones gremiales, empresariales y académicas, cuyo objetivo es impulsar la modernización, planificación urbana y desarrollo sostenible de Asunción y su área metropolitana. La organización actúa como un observatorio técnico-ciudadano.