Jueza rechaza revisión y Gianina García continuará en la cárcel de máxima seguridad

La uruguaya Gianina García Troche seguirá presa en la penitenciaría de máxima seguridad Martín Mendoza, ubicada en Emboscada, resolvió hace instantes la jueza penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía.

Si bien inicialmente estaba previsto que la pareja del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset participara de la diligencia a través de medios telemáticos, finalmente no lo hizo.

Lea más: Marihuana, preservativos, machetillo, cosméticos y hasta tacos altos tenía Gianina García en sus celdas en Viñas Cue

En su representación, participaron en la audiencia de revisión de medidas de la uruguay los abogados Daniel Garcete y Hugo Nuñez, quienes aprovecharon la diligencia para exponer documentos que, a su criterio, constituyen elementos nuevos que deben ser considerados para la aplicación de medidas menos gravosas a su defendida.

Básicamente, el defensor sostuvo que las transferencias atribuidas a su defendida como directiva de una de las firmas investigadas (Summun SA) son falsas y que su representada debe salir en libertad, de forma inmediata, debido a que la responsabilizan con documentos falsos el hecho de lavado de dinero que no le corresponde.

Lea más: Pareja de Marset insiste con medidas sustitutivas a la prisión

Fiscalía se opuso a revisión de medidas de Gianina García

A su turno, el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak solicitó la ratificación de la medida restrictiva de libertad en las condiciones actuales, tras argumentar que no existen hechos nuevos que ameriten la revisión de medidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Así intentaron introducir un teléfono para la esposa de Sebastián Marset

En coincidencia con la postura de la Fiscalía, la jueza Rosarito Montanía rechazó la revisión de medidas y ratificó la prisión de Gianina García, en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza, donde se encuentra desde 20 de febrero pasado.

Movidas y detenciones por supuestos privilegios en Viñas Cue

Gianina García fue imputada por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el marco de la operación A Ultranza , ejecutada el 22 de febrero de 2022.

La mujer cayó presa el 17 de julio de 2024 en Madrid, España, al llegar procedente de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde estaba escondida desde que huyó de nuestro país. España concedió la extradición y el 21 de mayo del año pasado arribó a nuestro país, oportunidad en que fue derivada al penal mlitar de Viñas Cue.

En febrero pasado, la magistrada Montanía dispuso su traslado a la cárcel Martín Mendoza tras una seguidilla de situaciones llamativas.

El 13 de diciembre pasado, por ejemplo, se requisó un teléfono celular de la marca iPhone, que se encontraba oculto en un fondo falso de un termo, que había sido dejado por el hermano de Gianina, Federico García Troche.

Lea más: Lujos en la celda de Gianina García: ¿a qué se exponen los militares procesados?

De hecho, las propias autoridades castrenses constataron situaciones irregulares que motivaron primero una movida de varios militares asignados al sector y más recientemente, la prisión de dos militares -el teniente coronel Víctor Federico Valiente Aranda y el mayor Marcos Darío Sotelo Noguera- investigados por la supuesta concesión de privilegios a la procesada.