Dirigente social sostiene que existe un descontento generalizado con el Gobierno de Peña

Tras las recientes expresiones del senador Derlis Maidana (ANR – HC), realizadas el fin de semana último en Santa María, en el lanzamiento de la precandidatura a intendente de su hijo Derlis “Pincho” Maidana (ANR – HC), en el cual señaló que después de la Semana Santa comenzaría la incorporación de obreros para las obras de Aña Cua, el dirigente social, Vidal Cáceres señaló que pareciera que se está utilizando como plataforma política el proyecto Aña Cua.

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“Pareciera que se busca generar una expectativa para la gente; evidentemente en su campaña electoral están generando una esperanza en las personas; pero esa ilusión en nada se traduce porque no existe incorporación de trabajadores. La triste realidad es que están utilizando la necesidad de la gente para hacer su campaña política. Aña Cua no está despegando como se esperaba, sino que la están estirando para que en el momento de las internas del Partido Colorado puedan conseguir votos", sentenció.

Esto se debería a la gran decepción y falta de credibilidad de la gente a nivel país; recientemente se vio el manoseo a la gente de parte del gobierno con el paro de los transportistas.

Esto se debe a la complicidad existente entre los empresarios del transporte con el gobierno que desembolsa millones de dólares sin que se exija una mejor calidad de servicio a favor de los usuarios. Este tipo de medidas deberían ser sancionadas por el Estado, dijo.

Al mismo tiempo, declaró que, por más que el presidente de la República, Santiago Peña, lance una información donde señala una disminución de la pobreza, en la práctica y en la realidad es totalmente otra cosa. El salario del trabajador perdió su valor adquisitivo y deben hacer malabarismos para llegar a fin de mes; mientras los parlamentarios se autoasignan millonarias bonificaciones, el pueblo pasa necesidades en todos los aspectos.

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“El compromiso que hizo durante su campaña electoral Santiago Peña en que el pueblo iba a estar mejor, prácticamente es un total contrasentido. Los parlamentarios del presidente, quienes dicen ser representantes del pueblo; sin embargo, a la hora de la verdad toman decisiones en contra de los intereses de la ciudadanía”, señaló Cáceres.