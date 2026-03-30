Paro de transporte público: ministra anuncia sanciones para transportistas

El sistema de transporte público se vio afectado el fin de semana por un paro de las empresas que explotan los itinerarios, ya que no contaban con stock nuevo de diesel, debido al aumento del precio del combustible, según sostuvieron los empresarios.

Esto se resolvió recién ayer, luego de largas reuniones que realizaron representantes del gobierno con los gremios de empresarios del transporte. Una de las soluciones fue el compromiso del presidente de Petroleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, quien aseguró que se garantizará el suministro continuo de diésel a precio competitivo.

Además el gobierno se comprometió en establecer un calendario con fechas fijas de pagos para brindar previsibilidad al sector, la compensación reclamada por los empresarios y la revisión de algunos coeficientes de la tarifa técnica.

Ante esta situación, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, anunció que aplicarán sanciones a las empresas que se adhirieron al paro, ya que consideró que el mismo fue una decisión unilateral de los empresarios.

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“Es una situación totalmente atípica, una decisión unilateral que tomaron algunas empresas. Vamos a aplicar todas las sanciones correspondientes, se van a abrir los sumarios, es innegociable, está plasmado en los contratos. Ellos se arriesgaron, tomaron ese riesgo al no quitar sus vehículos y eso tiene consecuencias porque ellos no se han acogido a la formalización de lo que es un paro”, sostuvo.

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Sin embargo, esto entra en contradicción lo que anunciaron desde el gobierno ayer, sobre dejar sin efecto la aplicación de la resolución N° 120 del Viceministerio de Transporte (VMT) que sancionaba las reguladas.

Pago del subsidio

Agregó que en la primera semana de abril el Estado pagará el subsidio de febrero y recordó que la compensación ya fue acreditada a los empresarios.

“El 6 de abril vamos a estar entregando el subsidio de febrero y también el subsidio del mes de marzo que todavía no han sido presentadas, por supuesto, las carpetas, porque no terminó todavía el mes. Vamos a procesar en los primeros 15 días para que eso esté disponible también en la primera semana de mayo”, precisó.

Insistió en que el problema ya se pudo resolver el sábado, día en que se vieron obligados a entrar a un cuarto intermedio luego de que los representantes de los empresarios se levantaron de la mesa de trabajo.

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Anticipó que los transportistas están de cara a una modernización del transporte, a una reforma y cambio en las condiciones de juego que van a evitar en el futuro que absolutamente nadie pueda estar preso arbitrariamente de la decisión de cualquiera de los empresarios.

“Creen que las viejas prácticas pueden seguir llevándose adelante. Nosotros estamos avanzando con la modernización. Hoy se presenta el decreto reglamentario a la presidencia de nuestra ley de la reforma de transporte. Los señores transportistas están invitados, aquellos que quieren ser parte de esta renovación que sigan trabajando, ofreciendo este servicio, pero aquellos que quieren seguir con viejas prácticas, sin lugar a dudas están fuera de la propuesta que tenemos como gobierno”, advirtió.

Visita a cuestionada obra de la ruta D025

La ministra Claudia Centurión, junto al Presidente de la República, Santiago Peña, otros miembros del gabinete realizaron hoy una visita y verificación de las obras de mejoramiento y duplicación de la ruta D025 de Luque, en el tramo empalme acceso norte a la ciudad de Asunción y al Aeropuerto Silvio Pettirossi.

La misma es fuertemente cuestionada por los residentes y vecinos que serán afectados por la obra, además de la falta de transparencia, ya que los trabajos se adjudicaron a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI), la cual no se rige por las normativas de los llamados de licitación del Estado.

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En octubre pasado ciudadanos de Luque, Areguá, Itauguá e Ypacaraí ampliaron una denuncia en la Fiscalía contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por su intención de construir una pasarela elevada sin una eficaz socialización del proyecto. La primera denuncia fue presentada en el 2023.

Además denunciaron que se habría registrado una “ilegal concesión” del tramo a un único oferente, en este caso a al Consorcio Rutas del Este conformado por la empresa española Sacyr y constructora Ocho, empresa ligada al senador Luis Pettengill (ANR-FR).

Esta obra le costó incluso a Santiago Peña que la concejala luqueña Belén Maldonado (Partido Liberal Radical Auténtico) lo increpara durante un acto público e incluso la edil denunció posteriormente al mandatario por violencia política contra la mujer, por no impedir que los guardias la agredieran y de negarle su participación política durante el acto del 26 de agosto de 2025.

¿Visita partidaria a obras?

Por su parte, la ministra sostuvo que la duplicación de la vía es una inversión que “nunca antes vivimos en el departamento Central”, donde vive casi el 40% de la población, además de un acceso al norte de la capital.

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Agregó que el tercer proyecto vial, que es el acceso rápido a la ciudad de Asunción desde la ruta PY02, que es un gran viaducto de más de 3.800 metros, va cruzar por encima de la franja del tren, así como también serviría para el tren de cercanía.

Lo llamativo de la visita a las obras fue la presencia de los intendentes de Lambaré, Guido Rosa González, de Nueva Italia, Alcides Gamarra, y de Guarambaré, Oscar Cabrera, que no tenían nada que ver con la obra, pero quienes aspiran a ser reelectos en sus respectivos municipios por el movimiento oficialista Honor Colorado.

Incluso el propio Santiago Peña afirmó “están acá los 3 intendentes que están disputando una última vuelta. Tenemos tiempo aún de ayudarles”.