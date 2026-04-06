Kits escolares: problema persiste en al menos 25 instituciones, admite ministro

Las clases en el sector público comenzaron oficialmente el 23 de febrero y en la ocasión se informó la entrega de 1.400.000 kits de útiles a los estudiantes matriculados. Sin embargo, con el correr de los días, se suscitaron reclamos en distintas instituciones donde la entrega se realizó de forma parcial y muchos estudiantes seguían sin útiles.

El reclamo se mantiene en varias escuelas y de hecho, hace pocos días motivó incluso un cierre de ruta. Tras la protesta, autoridades educativas comenzaron a hacer llegar varias cajas de útiles a las instituciones en cuestión con la promesa de completar la entrega en los próximos días.

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Este lunes el ministro de Educación, Luis Ramírez, admitió que el problema persiste en un total de 25 instituciones a nivel país y nuevamente remarcó que el inconveniente es más bien logístico y responde a la migración de al menos 20.000 estudiantes. En ese sentido, rechazó que se hable de un abandono por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Abandono es una palabra que no se condice con la realidad; entregamos un millón cuatrocientos sesenta mil kits; tenemos sí problemas en Central (…) En algunas localidades podríamos tener todavía dificultades. Estamos hablando de 25 escuelas probablemente ahora. Son casos aislados. Fíjense que hay 20.000 alumnos que van de una institución a otra, de escuelas públicas a privadas, de privadas a públicas. Es un movimiento muy grande, un trabajo minucioso y hemos establecido algunas reglas”, indicó.

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Obras de infraestructuras en instituciones educativas

Luis Ramírez, quien participó este lunes de la inauguración de las obras en el Colegio Nacional de la Capital, señaló que existe un proyecto de desarrollo de infraestructura educativa que contempla “17 grandes escuelas al estilo Nacional de la Capital, una por departamento y la remodelación de 316 grandes escuelas”.

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Informó que 60 instituciones ya cuentan con un proceso de licitación de obras aprobado para el inicio de los trabajos, número que irá aumentando gradualmente. En todos los casos, el ministro aseguró que se establece un plan de contingencia para que los estudiantes sigan desarrollando sus actividades.