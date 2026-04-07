Extirpación de mama equivocada en IPS: fiscal explica por qué no investiga como “mala praxis”

El fiscal Armin Echeguren habló con la 730 AM sobre la investigación por el error médico ocurrido en el IPS Ingavi, donde una paciente con cáncer terminó con la mama sana extirpada. Aclaró que en Paraguay, la “mala praxis” no existe dentro del Código Penal.

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Ante este escenario, detalló que la estrategia de la Fiscalía es avanzar bajo la figura de lesión grave, para que el Estado pueda investigar y castigar a los culpables sin que la víctima tenga que cargar con todo el peso del proceso sola.

¿Por qué no se usa la figura de mala praxis?

El fiscal reiteró que nuestro sistema “no penaliza la mala praxis en sí”. Aunque existe la lesión culposa (cuando alguien causa un daño por descuido o negligencia), este es un delito de acción penal privada.

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Esto significa que, si se tomara ese camino, el Ministerio Público no podría intervenir de oficio. La víctima se vería obligada a contratar un abogado particular, presentar una querella autónoma y llevar adelante el juicio con sus propios recursos. Por eso, la fiscalía apuesta a la lesión grave, que sí permite una investigación pública y directa.

Se espera los documentos correspondientes

El fiscal relató que se constituyeron en la casa de la víctima para tomar su testimonio. Se decidió esperar unos días por una cuestión de humanidad, antes de entrevistarla.

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“La víctima contó con detalles que nos ayudan a tener luz sobre el hecho”, mencionó el fiscal. Destacó además la importancia de escuchar de primera mano cómo se dieron los eventos dentro del hospital.

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Por otro lado, el IPS Ingavi, que ya admitió que efectivamente se operó el lado equivocado, quedó en remitir toda la documentación clínica esta semana.

Se convocaría a una junta médica

Una vez que todos los documentos estén sobre el escritorio del fiscal, el siguiente paso será convocar a una junta médica. Este equipo de expertos tendrá la misión de traducir la parte científica al lenguaje jurídico. Deberán determinar si hubo una falta técnica, una violación de protocolos básicos o una negligencia que traspasó los límites de lo permitido.

“Es un caso muy técnico y complejo”, admitió Echeguren. Por ahora, no hay imputaciones, ya que la Fiscalía debe ser precisa.