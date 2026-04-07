Pese a promesas de Bello, vecinos reportan parálisis de fallidas obras de Nenecho

Vecinos de Asunción denuncian una nueva parálisis en las obras de desagüe pluvial de la Municipalidad. El intendente, Luis Bello (ANR-cartista), había prometido avances importantes y hasta la conclusión de algunas cuencas para octubre. Los fallidos proyectos, habían sido prometidos por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) con los bonos G8 (2022), pero los fondos fueron desviados.

En el barrio Santo Domingo, los vecinos denunciaron que ayer, lunes, los obreros se presentaron pero no realizaron labor alguna. Según los residentes, los trabajadores alegaron que no podían operar las maquinarias debido a la falta de combustible. La inacción se repitió este martes, a consecuencia de la inestabilidad climática.

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El intendente Bello había prometido liberar la calle Nuestra Señora del Carmen antes de la Semana Santa. Sin embargo, los plazos expiraron y la intervención en el sitio sigue lejos de concluir. Pese a haber avanzado en la colocación del pavimento hidráulico, en el último tramo antes de la intersección con la avenida Augusto Roa Bastos, todavía queda abierto un enorme pozo.

Pese a ello, la municipalidad ya cerró media calzada de la avenida. Esta medida agrava significativamente el tráfico en la capital. Las últimas lluvias de esta madrugada y esta mañana, volvieron a generar raudales en la zona, deteriorando aún más el estado de la avenida.

Las promesas de Bello y el impacto de las obras en Santo Domingo

El impacto económico para los habitantes de Santo Domingo es devastador, con comercios que reportaron el cierre definitivo de sus puertas. La incomunicación vehicular convirtió la zona en un sector fantasma donde los clientes y proveedores apenas pueden ingresar. Varias viviendas también fueron abandonadas por los residentes.

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Las recientes precipitaciones en la capital expusieron la extrema vulnerabilidad de las obras inconclusas y la falta de planificación. A mediados de marzo, los raudales destrozaron veredas y generaron erosión en zonas donde las excavaciones quedaron abiertas sin protección alguna.

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Esta cuenca había sido adjudicada al Consorcio Pluvial Santos (Covipa y Chávez Construcciones), representado legalmente por Óscar Rubiani, por un total de G. 72.389 millones, con un adelanto de G. 14.000 millones. Los vecinos habían amenazado a Luis Bello con la presentación de un amparo y hasta una denuncia penal, para que las obras reinicien.

Esta es una de las obras prometidas por Rodríguez con dinero proveniente de los bonos G8 (2022), de G. 360.000 millones, que debieron ser destinados originalmente a infraestructura. Sin embargo, su gestión desvió G. 512.000 millones de bonos a gastos corrientes, en su mayoría salarios, generando desfinanciamiento y retrasos. Ante la Junta, el Gabinete de Bello reportó un avance del 15%, a más de un año del inicio del proyecto.

La cuenca de desagüe en el barrio San Pablo

Residentes del barrio San Pablo denunciaron también el estancamiento de las obras pluviales en la cuenca Lambaré. Los pobladores reportan una mínima cantidad de obreros y la ausencia total de maquinaria pesada. Temen que la disminución de los operarios anticipe una nueva suspensión de las labores.

Pese a que el intendente prometió concluir los trabajos en Incienso e Ypora antes de Semana Santa, solamente la primera fue habilitada al tránsito. Los vecinos reportaron que en la segunda falta unos 50 metros de pavimento para conectar con la calle Guatambú de forma segura. Las veredas, destruidas durante la construcción, siguen sin ser reparadas, mientras que la falta de nivelación entre el cemento y el empedrado genera baches que dañan los vehículos, agregan.

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El proyecto fue adjudicado al Consorcio CCC Tecsul por un total de G. 64.777 millones. Hasta febrero se desembolsaron G. 18.000 millones. Entre los vecinos existe gran preocupación por los potenciales raudales que podrían destruir el trabajo inacabado. En marzo pasado, la fuerza del agua ya había causado graves daños estructurales.

Ante la Junta Municipal, el Gabinete de Bello reportó que esta obra alcanzó un 40% de avance, y ya no tiene zanjas abiertas. De las 37 cuadras del trazado total, las obras terminadas apenas alcanzan 9 cuadras, con tres cuadras en ejecución y 25 donde los trabajos ni siquiera iniciaron, según el mapa exhibido por el director de Obras Municipales. El próximo 10 de abril se cumplen 2 años desde la palada inicial de este proyecto.

Las obras en General Santos

En tanto, vecinos de la zona de la cuenca de General Santos y San Antonio, cuya palada inicial se dio el 20 de marzo de 2025, hace más de un año, reportan que por la zona no inició aún ningún trabajo.

En la última sesión de la Junta Municipal, dos semanas atrás, Antoliano Benítez, director de Obras Municipales, dijo que los trabajos iniciarían tras la Semana Santa, aunque sin precisar la fecha exacta. Esta obra es la más rezagada, con un avance físico del 3%, que corresponde solamente al recapado de algunas calles alternativas.

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Nenecho Rodríguez había adjudicado el proyecto a la Constructora Teco SRL, representada por Erik Wolf, por G. 42.305 millones, con un adelanto de G. 8.461 millones. Inicialmente, el plazo de entrega era el 31 de diciembre de 2025, pero por pedido de la empresa, la Municipalidad suspendió el plazo el 23 de julio.

El proyecto sufrió modificaciones en el trazado para dividir el caudal: el 60% irá por debajo de General Santos y el 40% por el arroyo Las Mercedes, lo que permitirá optimizar recursos y mitigar el impacto social. Según el representante legal de la firma, el uso de piezas prefabricadas permitirá una colocación más rápida (40 a 50 unidades por día), evitando dejar zanjas abiertas por mucho tiempo, lo cual es riesgoso ante los raudales.

Bello prometió medidas

Consultado esta mañana sobre las denuncias de los vecinos sobre la paralización de los trabajos, el intendente Bello dijo que tomaría medidas.

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Informado de las denuncias de supuesto desabastecimiento de combustible en Santo Domingo, Bello dijo: “Eso no puede ser. Si existe algún tipo de paralización, yo voy a tomar medidas con las empresas, tengan por claro eso”.