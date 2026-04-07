Procesada por amenazas a periodista seguirá en prisión

La procesada en la pesquisa relacionada a las amenazas denunciadas por el periodista Carlos Benítez, Evelin Librada Paredes Frutos (40 años), seguirá cumpliendo la medida de prisión preventiva en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple) de Emboscada, así lo dispuso el juez penal de garantías José Agustín Delmás Aguiar, por medio del Auto Interlocutorio (AI) N° 272.

La mujer fue imputada por los ilícitos de coacción y amenaza de hecho punible por la fiscala Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos. Los hechos habrían sido cometidos con el fin de frenar publicaciones relacionadas a la mafia de los pagarés.

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Para la defensa de Evelin Paredes, ejercida por el abogado Hugo Moisés Correa López, variaron las circunstancias originales que promovieron el dictamen de la prisión preventiva, por lo que a su consideración esta medida ya no tiene sustento fáctico.

Así, según el planteamiento de la defensa, la realización de la pericia de extracción de datos de los celulares de las imputadas, además del otorgamiento del arresto domiciliario al mecánico Luis Alberto Quintana Acosta y cuestionó que este haya denunciado su arraigo en “un patio baldío es inaudito que se mantenga en prisión una mujer con arraigo laboral real mientras que el beneficiario incumple sus medida con paradero desconocido”.

Para el magistrado “los argumentos expuestos por la defensa no son elementos suficientes para la modificación de la medida cautelar aplicada a la incoada”, si bien ya se realizó la extracción de datos todavía no se remitió el informe al juzgado. A esto sumó que la Fiscalía se opuso al pedido de medidas menos gravosas y que existe un concurso de hechos.

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Abogada habría instigado a su amiga para amenazar a periodista

Entre las 19:30 y las 21:30 del 18 de septiembre de 2025, personas aún no identificadas atacaron con disparos la casa del periodista Carlos Benítez, en Lambaré. Uno de los proyectiles impactó contra la verja de la propiedad y otro traspasó la puerta principal de madera, una mampara de blíndex y terminó en el quincho, ubicado en la parte trasera. Benítez denunció este ataque y también amenazas que llegaban por redes sociales.

En el marco de esta causa, el 30 de octubre de 2025, la fiscala Ruth Benítez llevó a cabo un procedimiento en un taller mecánico, donde fue detenido Luis Alberto Quintana Acosta, como principal sospechoso de realizar las amenazas contra el periodista por las publicaciones que denunciaban y exponían la mafia de los pagarés.

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Resulta que a través de elementos obtenidos dentro de la causa también se pudo llegar hasta Evelin Paredes, quien sería pareja sentimental ocasional de Luis Quintana, y a su vez, la citada sería amiga y también vecina de la abogada Zully Ortiz, interviniente en casos relacionados a la mafia de los pagarés.

Con base en esos datos, en la imputación fiscal se plantea la hipótesis de que en la relación entre Paredes y Quintana existió una sólida confianza. Esta habría sido aprovechada por la mujer en cada encuentro con el mecánico, para apoderarse del celular del mismo y realizar publicaciones en el perfil del medio digital de Carlos Benítez a través del perfil de Quintana.

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Sin embargo, el contenido de esas publicaciones no habría sido realizado por Paredes, sino que ella, al contar con el teléfono de Quintana, se ponía en contacto con la abogada Zully Ortiz, con quien tiene una relación de amistad, quien a su vez le remitía información sobre los casos de la mafia de los pagarés para publicarla, con datos erróneos y sensibles de los expedientes.

Además, Evelin Paredes habría enviado desde el perfil de Luis Quintana al perfil del medio de comunicación digital, publicaciones que involucraban al denunciante Carlos Benítez, muchas de manera coactiva para que cesen las publicaciones.