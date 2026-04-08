Ministros de Corte aplican “ley del ñembotavy” sobre caso de Hernán Rivas

El caso del senador colorado Hernán David Rivas Román, procesado por su presunto título falso de abogado y beneficiado con el fallo en mayoría de un Tribunal de Apelaciones que dictó su sobreseimiento definitivo de la causa, no fue abordado en la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la que participaron todos los ministros.

Estuvieron en la sesión plenaria los ministros Alberto Martínez Simón (presidente de la CSJ), Luis María Benítez Riera (vicepresidente 1°), Gustavo Santander Dans (vicepresidente 2°), María Carolina Llanes, César Diesel Junghanns, Eugenio Jiménez Rolón, Víctor Ríos Ojeda, Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo. Éste último participó por medios telemáticos.

Lea más: Corte suspende matrícula de Hernán Rivas por presunto título falso

Durante la sesión plenaria fueron tratados los 8 puntos incluidos en el orden del día, siendo el último el estadío de asuntos varios, donde se esperaba que los miembros del máximo tribunal analicen el caso del parlamentario colorado. Sin embargo, ninguno de los ministros mencionó siquiera el tema.

Ahora se aguarda la sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), prevista para las 9:30 de este jueves, teniendo en cuenta que el colegiado puede investigar, de oficio, la actuación de la magistrada Bibiana Benítez Faría, quien junto al Dr. Delio Vera Navarro (jubilado como camarista desde el miércoles 1 de abril) votó por el sobreseimiento definitivo de Hernán Rivas Román.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobreseimiento de Hernán Rivas

El sobreseimiento definitivo del senador Hernán Rivas (ANR - HC) de la causa por presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso fue dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, de la Capital, con el voto en mayoría de los camaristas Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez Faría.

Lea más: Hernán Rivas es sobreseído de causa por presunto uso de título falso de abogado

Por su parte, el magistrado José Agustín Fernández votó, en disidencia, por declarar inadmisible el recurso planteado por la defensa del legislador colorado, en contra de la resolución que elevó a juicio oral y público la causa.

Primeramente, el Tribunal de Alzada rechazó la apelación de las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero en contra de la prescripción del delito de falsificación del titulo de abogado de parte del parlamentario. El fallo se dio a través del Auto Interlocutorio N° 102 dictado este lunes 30 de marzo de 2026.

Posteriormente, mediante el Auto Interlocutorio N° 107, dictado también en la fecha, el Tribunal de Apelación hizo lugar al recurso presentado por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres; y anuló la resolución del juez de Garantías Miguel Palacios, quien el 10 de octubre de 2025 había elevado a juicio oral la causa, solo por el uso del título de abogado presuntamente falsificado.

Lea más: Para favorecer a Hernán Rivas, juez y camaristas desnaturalizaron hechos acusados por fiscalía

Rivas se constituyó en “juez de jueces”

El acusado Hernán David Rivas, obtuvo su certificado de estudios de la Universidad Sudamericana el 12 de mayo de 2018 y su título le fue expedido el 6 de marzo de 2020. Ambos documentos fueron registrados en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el 9 de junio de 2020.

Luego, el 11 de junio del 2020, Rivas utilizó dichos documentos para solicitar en mesa de entrada de la Corte Suprema de Justicia su juramento y la expedición de su matrícula de abogado. El 3 de julio de ese mismo año, la Cámara de Diputados lo designó como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Rivas integró un órgano juzgador de defensores públicos, fiscales y magistrados, sin contar con matrícula de abogado, pues recién la obtuvo el 7 de julio, poco más de un año después de ser electo en Diputados.

Lea más: Hernán Rivas se constituyó en “juez de jueces”

El 6 de julio de 2023, ya como integrante de la Cámara de Senadores, fue designado como representante ante el JEM; el 10 de julio de ese año, fue electo en forma unánime para presidir el órgano. Sin embargo, el 1 de agosto de ese año, dejó la presidencia a raíz de las presunciones sobre la falsedad de su título; y el 25 de octubre, renunció a su representación ante el Jurado.

Violó la Constitución Nacional, según fiscalía

El artículo 253 de la Constitución Nacional señala que los representantes de las cámaras de Diputados y Senadores deben ser abogados, y para ser tenido como tal, el Código de Organización Judicial reglamenta que debe estar matriculado por la Corte Suprema de Justicia.

Es así que para el Ministerio Público, de acuerdo con lo plasmado en la acusación, Hernán Rivas “realizó todas las conductas idóneas para obtener y blindar el título que obtuvo, contra cualquier cuestionamiento; consiguiendo el respaldo académico para llegar en el año 2020 al puesto de miembro del JEM en representación de la Honorable Cámara de Diputados”.

La Fiscalía agregó que “luego de haber obtenido la mayoría de votos, dicha Cámara dictó las Resoluciones N° 2535 del 2 de junio de 2021 y N° 2571 del 9 de junio de 2021 que le otorgó legalmente al hoy acusado el derecho de ocupar uno de los cargos de mayor relevancia jurídica de nuestro país, constituyéndose en juez de jueces”.

Lea más: Plantean desde Diputados que la Corte anule matrícula del “abogado” Hernán David Rivas

El entonces presidente del JEM, Enrique Bacchetta, remitió el 4 de setiembre de 2020 a la Cámara de Diputados un pedido de designación de otro representante, ante las dudas sobre el título de Hernán Rivas.