¡Atención! BID anuncia una vacancia y este es el perfil buscado

Desde el BID lanzaron una convocatoria abierta ante la vacancia en la Consultoría en Competitividad, Tecnología e Innovación, por lo que dieron a conocer los requisitos para los interesados.

Indican que buscan un/a profesional analítico/a, proactivo/a y colaborativo/a Consultor/a en Competitividad, Tecnología e Innovación. Como Consultor/a en Competitividad, Tecnología e Innovación, llevará a cabo actividades de apoyo a la supervisión de operaciones, coordinación con contrapartes gubernamentales y generación de conocimiento para fortalecer el diálogo de políticas en áreas como ciencia, tecnología, transformación digital, innovación y desarrollo productivo.

Asimismo, la persona seleccionada apoyará la preparación y seguimiento de proyectos, la organización de misiones y reuniones técnicas, y la elaboración de análisis y evidencia para informar el desarrollo de políticas públicas y la ejecución de la cartera de proyectos del banco.

Detallan que la persona contratada trabajará en la División de Competitividad, Tecnología e Innovación (CTI), que forma parte del departamento de Gerencia de Productividad Comercio e Innovación (PTI).

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Este equipo es responsable de apoyar a los países de América Latina y el Caribe en el diseño e implementación de políticas y proyectos que promuevan la innovación, la transformación digital, el desarrollo productivo y el fortalecimiento de los ecosistemas de ciencia y tecnología, contribuyendo al crecimiento económico sostenible y a la competitividad de la región.

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¿Cuáles serán las tareas?

La institución también explica las tareas que desarrollará la persona que sea contratada para el puesto, las cuales consisten en:

Apoyar la supervisión de las operaciones , diálogo y conocimiento de la cartera de CTI en Paraguay.

Apoyar el desarrollo de misiones y todo lo relacionado con los proyectos activos en cartera.

Mantener reuniones de coordinación con los beneficiarios, ejecutores y contrapartes de dichas operaciones para contribuir en asegurar una adecuada ejecución.

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Redactar términos de referencia y participar en la revisión de reportes y seguimiento de consultorías derivados del trabajo de CTI en Paraguay.

Proporcionar orientación técnica y apoyo en actividades y decisiones de CTI en Paraguay o de la oficina de país, en ciencia, tecnología, transformación digital, innovación y desarrollo productivo.

Cuando sea necesario, apoyar al especialista en la elaboración de productos de conocimiento y trabajos de investigación en las áreas de ciencia, tecnología, transformación digital, innovación y desarrollo productivo.

Participar en la preparación, planificación y contribución a la logística de reuniones, seminarios y talleres relacionados con el trabajo de CTI en Paraguay.

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Participar y/o ejercer por delegación de CTI y/o la oficina de país del Banco (CPR) en reuniones de coordinación y diálogo de políticas en temas de ciencia, tecnología, transformación digital, innovación y desarrollo productivo a las que el BID sea invitado.

Apoyar en la identificación y desarrollo de nuevos proyectos y productos de conocimiento en ciencia, tecnología, transformación digital, innovación y desarrollo productivo en Paraguay.

Requisitos

Entre los requisitos para poder postular y acceder al puesto, citan:

Educación con Maestría en Economía, Políticas Públicas, Innovación o carreras afines.

Experiencia de por lo menos 5 años como investigador o gestor de política pública en el sector.

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En idiomas requieren dominio de español e inglés , oral y escrito.

Ciudadanía de uno de los 48 países miembros del BID , ya que debe ser elegible para trabajar en la(s) ubicación(es) del puesto sin necesidad de patrocinio.

Consanguinidad: No hay miembros de su familia (hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que trabajen en el BID, BID Invest o BID Lab.

Condiciones del contrato

Entre las condiciones contractuales, detallan:

Consultor/a nacional de tiempo completo: 12 meses (hasta 48 meses, sujeto a elegibilidad).

Un paquete de remuneración competitiva.

Licencias y vacaciones: 2 días por mes de contrato más licencia parental sin distinción de género.

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Seguro de salud : El Grupo BID brinda una asignación mensual para la compra del seguro de salud.

Plan de ahorro : Al Grupo BID le importa el futuro de sus empleados y, dependiendo de la duración del contrato, reciben una asignación mensual para un plan de ahorro.

Puesto presencial, con flexibilidad ocasional de teletrabajo.

Apoyo para el desarrollo : Ofrecen oportunidades de aprendizaje para mejorar su perfil profesional, como seminarios, asesoramiento profesional individualizado, y mucho más.

Salud y bienestar: Acceso al Centro de Servicios de Salud del BID que ofrece a los empleados cuidados preventivos y educación para la salud.

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¿Qué es el BID?

El Grupo BID es una comunidad diversa de personas versátiles y apasionadas, unidas para mejorar vidas en América Latina y el Caribe. Quienes trabajan con la institución encuentran un propósito y hacen lo que aman en un entorno inclusivo, colaborativo, ágil y gratificante, asguran.

Agregan que trabajan para que todo/as puedan aportar lo mejor de sí mismo/as y ser auténtico/as en su trabajo, mientras encuentran su propósito. Destacan que el equipo se esfuerza constantemente por la excelencia, y reconocen y celebran el impacto de sus contribuciones.

“En nuestro compromiso con la innovación, incluimos intencionalmente todas las voces, fomentamos un sentido de pertenencia y promovemos la equidad. Le damos la bienvenida a personas de grupos subrepresentados para que se unan a nosotros y compartan sus perspectivas únicas”, sostienen.

Además, dicen que se aseguran de que las personas con discapacidades reciban acomodaciones razonables para participar en el proceso de entrevista, por lo que si necesitan acomodación para completar la solicitud, pueden enviar un correo electrónico a accommodations@iadb.org.

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