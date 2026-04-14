Caso Hernán Rivas: MP continuará investigación a firmantes del título presuntamente falso

El fiscal adjunto del Área 1 Augusto Salas rectificó el pedido de desestimación, presentado inicialmente por el fiscal Aldo Cantero (interino de su colega Daniela Benítez), y dispuso la continuidad de la investigación de la denuncia contra los firmantes del título de abogado del senador colorado Hernán David Rivas Román, presentada por la Coordinadora de Abogados del Paraguay.

Mediante el dictamen firmado por Salas el Ministerio Público solicita que prosiga la investigación al ex ministro de Educación y Ciencias Eduarto Petta San Martín, el ex rector de la Universidad Sudamericana Euclides Acevedo, el ex decano de la esa casa de estudios Óscar Rodríguez Kennedy y la secretaria general de la institución Nancy Barúa.

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El pedido de desestimación de la denuncia fue presentado por el fiscal interino Aldo Cantero, quien ante el trámite de oposición del juez de Garantías Yoan Paul López se ratificó en su solicitud inicial. Sin embargo, el magistrado imprimió el trámite previsto en el artículo 314, segundo párrafo, del Código Procesal Penal, y remitió las actuaciones a la Fiscalía General del Estado.

“Esta representación pública no cuenta con elementos probatorios suficientes para sustentar un requerimiento, sin embargo, existe la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, por lo cual corresponde proseguir las investigaciones”, resalta parte del escrito firmado por el fiscal adjunto Augusto Salas.

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Irregularidades del título de Hernán Rivas, según Fiscalía

En el dictamen presentado ante el juez de Garantías Yoan Paul López, el fiscal adjunto Augusto Salas resalta que el título de abogado de Hernán David Rivas Román, expedido el 6 de marzo de 2020, contendría la declaración falsa de que el ahora parlamentario colorado cursó la carrera de Derecho.

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Así también, agrega el fiscal adjunto, que Óscar Rodríguez Kennedy y Nancy Barúa habrían formulado una declaración falsa en el certificado de estudios del 12 de mayo de 20218, en el sentido de manifestar que Hernán Rivas fue evaluado em materias de la carrera de Derecho.

“Dichas declaraciones no serían acordes con la realidad, pues la Universidad Sudamericana no habría tenido medios para llevar a cabo las actividades relacionadas a la enseñanza de materias relacionadas a la carrera de Derecho y, por tanto, Hernán David Rivas Román no las habría cursado”, remarca el dictamen del fiscal adjunto.

Salas también resalta que a esta altura del procedimiento no se puede establecer la existencia de prescripción material del tipo penal de uso de documentos públicos de contenido falso, porque no fueron realizados todos los actos investigativos tendientes a conocer cómo habría acontecido el hecho, de acuerdo con el análisis jurídico.

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Sospechas contra firmantes del título de Hernán Rivas

De los elementos presentados en la denuncia y recolectados en este tiempo de la investigación, el fiscal adjunto Augusto Salas concluyó que podría surgir la participación de Euclides Acevedo, Nancy Barúa y Óscar Rodríguez Kennedy, quienes habrían ayudado a Hernán David Rivas Román a realizar un hecho antijurídico doloso.

Por otra parte el dictamen fiscal que rectifica el pedido inicial de desestimación de la denuncia, indica que los funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias podrían haber realizado acciones para ayudar a Hernán Rivas a asegurarle los beneficios provenientes de su hecho antijurídico.

En ese sentido, Salas menciona a aquellos que se ocuparon del registro del título de abogado, ya que en fecha 9 de junio de 2020 la Universidad Sudamericana no habría estado habilitada por el CONES, que es la institución competente para la habilitación, ni habría estado registrada en el directorio de instituciones de educación superior del Viceministerio de Educación Superior. Tampoco la carrera de Derecho o su programa estaban habilitados ni registrados, de acuerdo con el dictamen fiscal.

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En segundo lugar, los auditores que evaluaron el proceso de verificación y registro del título de abogado de Hernán Rivas habrían manifestado que la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana estuvo habilitada; ni la habilitación ni la puesta en funcionamiento de la carrera de Derecho fueron demostradas, por lo que a criterio del fiscal adjunto corresponde realizar las diligencias tendientes a demostrar dichos extremos.

¿Qué investigó la Fiscalía en este tiempo?

De las diligencias pendientes de realización, agregadas por el fiscal adjunto Augusto Salas en el dictamen de rectificación, inevitablemente surge esta pregunta: ¿Qué es lo que investigó el Ministerio Público en todo este tiempo?.

De acuerdo con el dictamen fiscal, entre las diligencias pendientes están los informes de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, respecto a la designación de Hernán Rivas Román, en ambos cuerpos legisladores, como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM); así como el informe de la Universidad Sudamericana sobre el certificado de estudios y el título de abogado de Hernán Rivas.

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También están pendientes el pedido a la Universidad Sudamericana para que remita fotocopia autenticada del acta administrativo por el cual se habilitó la carrera de Derecho, solicitud al Ministerio de Educación y Ciencias para que remita fotocopia autenticada del informe del equipo auditor que evaluó el proceso de verificación y registro del título de abogado de Hernán David Rivas Román.

Otra diligencia a ser realizada es el pedido de informe a la Universidad Sudamericana de si, al 9 de junio de 2020, estaba registrada en el directorio de instituciones de educación superior del Viceministerio de Educación Superior y si tenía registrado su carrera de Derecho junto con sus cursos y programas.