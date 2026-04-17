Ciudadanos de Ayolas recurren a “tapaditas” ante la falta de medicamentos y la crisis económica, afirma candidato

El aspirante a la Intendencia de Ayolas, Dennis Dioff (Yo Creo), hizo referencia a las declaraciones del presidente Santiago Peña sobre el crecimiento económico, la disminución del desempleo y la pobreza. Al respecto, dijo que el Ejecutivo describe una realidad que beneficia a un sector minoritario.

Afirmó que el crecimiento económico favorece principalmente a grupos cercanos al poder. En ese sentido, cuestionó la falta de impacto de estas políticas en la población en general. “Ese discurso de crecimiento económico no se ve reflejado en la realidad del pueblo”, concluyó.

Dioff manifestó que, durante sus recorridos por distintos barrios del distrito, pudo constatar de primera mano las múltiples necesidades de la gente. Señaló que las dificultades para el acceso a atención sanitaria es una de las más sensibles.

Explicó que muchas personas deben recurrir a diversos mecanismos para conseguir dinero. Esto se debe a la falta de medicamentos básicos en las farmacias del Hospital Integrado de Ayolas. Remarcó que esta situación obliga a la ciudadanía a buscar alternativas para poder tratar sus enfermedades.

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En los últimos meses, el juego de “la tapadita” se convirtió en uno de los medios más utilizados para obtener recursos económicos, dijo. Según explicó, el dinero recaudado se destina principalmente a la compra de medicamentos y productos de la canasta básica familiar.

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No obstante, resaltó que existe una normativa que establece la transferencia del 5 % del presupuesto municipal al Concejo Local de Salud. Indicó que el presupuesto distrital supera los G. 10.000 millones, pero, estos recursos no estarían siendo transferidos como corresponde, indicó.

Asimismo, Dioff mencionó que en Ayolas se percibe una marcada falta de circulante de dinero. Atribuyó esta situación a la escasez de oportunidades laborales en la zona.

Señaló que muchos jóvenes se ven obligados a migrar hacia otras ciudades o incluso al exterior en busca de empleo. También indicó que la pesca comercial dejó de ser un rubro rentable para numerosas familias, aunque muchas de ellas dependen exclusivamente de esta actividad para subsistir.

En relación con la actividad económica, afirmó que el proyecto Aña Cua opera a media marcha. Sin embargo, dijo, no se percibe un impacto significativo en la dinamización de la economía local.

En ese sentido, insistió en la necesidad urgente de generar cambios en la conducción del distrito. Consideró fundamental impulsar políticas que fomenten la creación de empleo.

“Necesitamos con urgencia que se cambie el timón de Ayolas para poder encauzar eso y generar oportunidad laboral”, expresó el político.

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