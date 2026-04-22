Saturio Ríos: activan protocolos preventivos y no descartan el cateo de mochilas

Esta semana, alumnos del Centro Regional de Educación “Saturio Ríos” (CRESR) realizaron varias amenazas de supuestos ataques dentro de la institución, lo que derivó en la inmediata activación de protocolos de seguridad. Desde la dirección general de la institución emitieron un comunicado en el que señalaron que las acciones buscan prevenir cualquier situación que pudiera derivar en hechos que lamentar.

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Entre las primeras medidas adoptadas se encuentra la investigación de los casos denunciados, seguida del refuerzo de los controles dentro del predio educativo. Asimismo, indicaron que el cateo de mochilas —una práctica sugerida por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en situaciones similares— no está descartado y podría aplicarse de manera preventiva.

La directora general del CRESR, Patricia López, explicó que se encuentran evaluando la implementación de controles aleatorios. “Estamos evaluando realizar los controles de manera aleatoria. Buscamos proteger a los estudiantes, profesores y a toda la comunidad educativa”, afirmó.

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La responsable de la institución señaló que los casos identificados tendrían origen en “bromas”, pero remarcó que la situación fue abordada con la debida seriedad desde el primer momento.

“Desde la dirección general tomamos las medidas preventivas, activamos el protocolo y trabajamos con la Policía Nacional, que nos brindó orientaciones. Actualmente estamos realizando charlas preventivas en todas las secciones”, indicó.

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López agregó que, pese a tratarse inicialmente de bromas, se inició un proceso de concienciación dirigido a los estudiantes, a fin de que comprendan la gravedad de este tipo de situaciones.

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“No podemos tomar a la ligera un hecho así. Hoy pueden ser bromas, pero mañana podríamos lamentar consecuencias. Por eso, estamos trabajando de manera interinstitucional para fortalecer las medidas preventivas con alumnos, docentes e incluso las familias. También hacemos un llamado a los padres para que acompañen este proceso”, expresó.

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En tanto, desde la institución insistieron en que el objetivo principal es garantizar un entorno seguro para toda la comunidad educativa, por lo que las medidas podrían ajustarse conforme avancen las investigaciones y evaluaciones internas.