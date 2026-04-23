Caso metrobús: Confirman a juez y hay vía libre para imponer medidas a Wiens

El rechazo de la recusación presentada por la defensa de Arnoldo Wiens, procesado por supuesta lesión de confianza en la fallida obra del metrobús, se dio a través del Auto Interlocutorio N° 52 dictado este jueves 23 de abril por los camaristas Paublino Escobar, José Waldir Servín y Camilo Torres, quienes con dicha resolución confirman en la causa al juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú.

El tribunal de alzada resalta que la disconformidad de la defensa radica en la devolución de un incidente de nulidad presentado el 8 de septiembre de 2025. Al respecto, los camaristas señalan que, a dicho momento procesal, el encausado Arnoldo Wiens no revestía la calidad de parte dentro de la presente causa, ni los profesionales recurrentes se encontraban habilitados para ejercer representación alguna.

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En consecuencia, a criterio del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, la decisión del magistrado recusado de no imprimir trámite a una presentación efectuada por quien carecía de legitimación activa no constituye una restricción indebida del derecho a la defensa, sino el estricto cumplimiento de los principios procesales que rigen la intervención de las partes.

Sobre el punto el A.I N° 52 agrega que el derecho de defensa, si bien es una garantía fundamental, debe ejercerse dentro de los cauces normativos previstos por el Código Procesal Penal y no puede ser invocado para dotar de legitimación a quien, por la dinámica del proceso, aún no la ostentaba, refiriéndose a Arnoldo Wiens.

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Imputación contra Wiens y sobreseimiento para Jiménez Gaona

En un giro dentro de la causa metrobús, el 13 de febrero pasado los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva solicitaron la reapertura del proceso y el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, quien estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2013 y 2018.

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Además, ese día los agentes del Ministerio Público presentaron imputación contra el también exministro del MOPC Arnoldo Wiens, por presunta lesión de confianza y daño a obras construidas, responsabilizándolo del fracaso final del proyecto del metrobús por decisiones sobre el mismo que tomó cuando era ministro de Obras Públicas, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023).

El 18 de febrero el juez de Garantías interino Osmar Legal resolvió devolver la imputación al advertir deficiencias formales y de fondo en el requerimiento fiscal.

En fecha 3 de marzo de 2026, luego de ser confirmados en el caso por la Fiscalía General del Estado, los agentes encargados de la causa se ratificaron en la imputación presentada contra Arnoldo Wiens.

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El exministro del MOPC y su defensa sostienen que la imputación por el caso metrobús tiene motivaciones políticas y busca frenar su precandidatura a la presidencia de la República, un proyecto electoral que lleva adelante en representación de una facción disidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Denuncia por caso metrobús se presentó hace 8 años

La defensa recuerda que en mayo de 2018, el ingeniero Herman Pankow presentó la denuncia penal contra el entonces ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, además de otros funcionarios y personas vinculadas con el proyecto Metrobús, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza.

Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, la denuncia fue ampliada e incorporó nuevos hechos, entre ellos la eventual omisión en la aplicación de multas contractuales a la empresa portuguesa Mota Engil, según informes de la Contraloría General de la República (CGR).

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Señala el escrito que, desde la presentación de la denuncia en mayo de 2018 hasta fines de 2022 —es decir, durante aproximadamente cuatro años y medio—, no se registró un impulso procesal significativo para determinar responsabilidades penales de los denunciados.

Durante ese periodo, afirman, no convocaron a declarar al principal denunciado ni se formalizó imputación alguna en su contra. Recién en febrero de 2023 tuvo lugar la declaración del exministro Jiménez Gaona, cuando ya estaba próximo a cumplirse cinco años de la denuncia inicial.

Causa metrobús pasó por varios fiscales

El caso metrobús pasó por varios fiscales en estos casi ocho años de investigación. Inicialmente estuvo a cargo de Nathalia Silva; luego fue interinado por Alcides Corvalán y Esmilda Álvarez. Posteriormente pasó a manos de María Estefanía González, quien procesó a Jiménez Gaona y pretendía llevarlo a juicio oral.

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La defensa también señala que el 9 de marzo de 2023 se presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra los fiscales que habían intervenido hasta ese momento en la causa, entre ellos Silva, por la supuesta falta de impulso investigativo durante un prolongado periodo.

“Con posterioridad a dicha presentación, en abril de 2023, se formuló imputación contra Ramón Jiménez Gaona y otros involucrados. La objetividad exige actuación conforme a la ley, respeto por los límites procesales y consideración real, tanto de los elementos de cargo como de descargo”, se lee en el escrito.