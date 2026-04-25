Avelino Martínez: MOPC socializa obras, pero no fija fecha de inicio de los trabajos

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) implementó desde esta semana la visita de trabajadores sociales a los vecinos de la Avda. Avelino Martínez. Los equipos de las empresas contratistas, informaron a los moradores sobre el alcance de la intervención y relevaron datos en terreno.

Lea más: ¿Cuándo iniciarán las obras de la desastrosa avenida Avelino Martínez?

Según un comunicado del MOPC, “estas acciones buscan acompañar la ejecución de las obras, previendo eventuales contingencias, especialmente en lo relacionado a accesos a viviendas y comercios, así como la circulación durante los trabajos”. La cartera estatal incluso, prometió, encuentros comunitarios con la Dirección de Gestión Socio Ambiental (DGSA), a fin de abrir espacios de diálogo y recoger inquietudes de los pobladores.

Lea más: San Lorenzo: desastrosa avenida es un martirio para automovilistas, motociclistas y pobladores

Este avance es observado con mucho escepticismo por los usuarios, que ya no creen en las promesas. Muchos mencionaron, que este tímido avance se implementó para salvar a la agenda política con miras a las elecciones que se aproximan.

Lea más: Avelino Martínez: sigue en pésimas condiciones por falta de presupuesto, pese a adjudicación

En ese sentido, el vecino César Ordoñez criticó la falta de compromiso del Estado para mejorar las calles del país. “Es increíble como todos los proyectos se hagan de manera improvisada. No hay una planificación correcta que tenga en cuenta el presupuesto que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Cada institución del Estado realiza su proyecto y no hacen comparativas. A este paso no creo que se realice al menos este año la rehabilitación de Avelino”, remarcó.

Lea más: MOPC licita la rehabilitación de destrozada Avda. Avelino Martínez: ¿Cuáles son los trabajos previstos?

El proyecto de la rehabilitación de Avda. Avelino Martínez fue adjudicado el 8 de octubre de 2025 por más de G. 242.000 millones, pero los responsables de este proyecto se han llamado al silencio y no dan fecha de inicio de la obra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La obra está dividida en dos lotes. Según la Resolución N° 1748, por un lado, está el Lote 1 (Km 0+200 al 3,5): Adjudicado al Consorcio Vial GS (T&C S.A. y Black S.A.) por un monto de G. 128.455.760.129. Representado por el Econ. Francisco José Grinó Troche.

Por otro lado, en el Lote 2 (Km 3,5 al 5,95): A cargo del Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/49 (Constructora Asunción S.A. y Enrique Edgardo Diaz Benza Cano), con una inversión de G. 114.303.279.862. Representado por el Arq. José María Díaz Benza Camerón.

Los detalles de los trabajos se encuentran disponibles en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con el ID 468285.

La rehabilitación contempla unos 6 kilómetros de la Avda. Avelino Martínez y su continuación con Luis María Argaña, desde la zona de Tres Bocas (ruta PY01-ex Acceso Sur) hasta su conexión con la ruta PY02, en la Avda. Del Agrónomo en el centro de San Lorenzo. La arteria inicia en San Lorenzo, y cruza por la ciudad de Ñemby, y conecta con como Villa Elisa.

Los trabajos que se prevén son el pavimento de hormigón hidráulico, sistemas de drenaje, cordones cuneta y adecuaciones urbanas, además de la captación de aguas pluviales y la reconstrucción de calles transversales, que se encuentran en pésimo estado.

Lea más: Reparación de Avelino Martínez costará casi G. 90.000 millones más de lo estimado

Entretanto, los usuarios continúan soportando el deterioro de esta transitada arteria, marcada por baches, congestionamientos y constantes reclamos ciudadanos. Incluso, el tramo fue bautizado como “Bachelino” por sus condiciones precarias, que afectan diariamente a miles de conductores.