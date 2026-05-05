Basura en Asunción: Municipalidad admite falencias pero defiende penalización

El jefe de Gabinete y director de Aseo Urbano admitió nuevamente esta mañana que la ciudad de Asunción enfrenta una “crisis de la basura” con dos principales focos: la recolección domiciliaria y la proliferación de vertederos clandestinos, que superan el centenar en distintos puntos de la capital.

“Hoy podemos hablar de una normalización de la recolección domiciliaria, pero no así de los vertederos clandestinos”, afirmó. Según detalló, estos espacios ilegales se regeneran incluso pocas horas después de ser limpiados por cuadrillas municipales.

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Uno de los principales problemas, según Medina, es la falta de castigo efectivo. Señaló que el Código Penal no contempla de forma clara la sanción para quienes arrojan basura común fuera de los sitios habilitados, lo que limita la actuación de la Policía y la Fiscalía. “Si no hay una sanción punible, esto no se va a acabar”, sostuvo en defensa del proyecto de ley de “Basura cero”, impulsado por Luis Bello.

Aseguró que los residuos provienen incluso de ciudades vecinas como Lambaré, Fernando de la Mora y Mariano Roque Alonso, desde donde carriteros y camiones trasladan desechos para arrojarlos en los límites de Asunción.

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Falta de funcionarios y camiones

El jefe de gabinete municipal admitió que tienen varias falencias en el sistema de recolección, empezando por el hecho de que data de la década de 1990 y no contempla la urbanización registrada en los últimos años. Además, pese a que la Comuna está abarrotada de funcionarios, dijo que el personal de Aseo Urbano es insuficiente para cubrir toda la capital.

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Detalló que tienen 1.400 funcionarios solo en ese sector, pero solo unas 350 personas integran las cuadrillas de limpieza que recorren la ciudad. A estas deficiencias, sumó la limitada flota de camiones. Actualmente, operan unos 20 vehículos municipales, además de unidades alquiladas, cuando se requieren al menos 30 camiones por turno para cubrir adecuadamente las 120 zonas en que se divide Asunción.

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Que carriteros vayan a Cateura

En otro momento, Medina insistió en que el proyecto “Basura cero” no busca penalizar a la ciudadanía en general, sino principalmente a quienes arrojan grandes volúmenes de residuos de forma ilegal, como carriteros y transportistas.

Indicó que los mismos pueden ir hasta el Vertedero Municipal de Cateura, pero que no lo hacen por ahorrar combustible y deciden tirar las basuras en cualquier espacio.

“El mensaje es: pueden seguir trabajando, pero deben llevar la basura a los sitios habilitados”, afirmó.

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Servicio de recolección de basuras grandes: ¿a dónde recurrir?

Así también, admitió que deben trabajar aún en la socialización de los servicios de la Comuna. Afirmó que muchos residuos —como muebles, restos de poda o materiales de construcción— no son retirados por el servicio regular, lo que empuja a los ciudadanos a recurrir a soluciones informales.

En ese sentido, dijo que “mucha gente no sabe” que puede solicitar un servicio diferenciado para este tipo de residuos. Anunció que la Comuna trabaja en una campaña para informar mejor sobre horarios y recorridos, además del desarrollo de una aplicación que permitirá rastrear en tiempo real los camiones recolectores mediante GPS.

El funcionario aseguró que la Municipalidad cuenta con un servicio especial para retirar residuos no domiciliarios, como colchones, muebles o restos de poda. Este servicio puede ser gratuito en casos de pequeñas cantidades, indicó.

Los interesados pueden solicitarlo al número (0985) 853 144, que también cuenta con WhatsApp.