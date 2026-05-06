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06 de mayo de 2026 a la - 09:37

IPS: déficit de medicamentos y baños clausurados en el Hospital 12 de Junio

Dos mujeres suben escaleras del hospital, mientras un grupo conversa en la escalinata. Vehículos estacionados en el fondo.
Varias personas se encuentran en la entrada del Hospital IPS 12 de Junio en Asunción.Claudio Genes

Mientras siguen saliendo a la luz las evidencias del mal manejo de recursos en el Instituto de Previsión Social (IPS), los usuarios de sus distintas clínicas y hospitales continúan sufriendo el faltante de medicamentos. Durante un recorrido por el hospital 12 de Junio se pudo constatar que además hay baños fuera de servicio.

Por ABC Color

La nueva administración del Instituto de Previsión Social (IPS), encabezada por el doctor Isaías Fretes, viene exponiendo una serie de irregularidades que dejan en evidencia un mal manejo de los recursos que ingresan a la previsional, mientras sus aportantes hacen un gran sacrificio por acceder al servicio por el que pagan mes a mes.

Este miércoles, un equipo de ABC recorrió el Hospital 12 de Junio, donde, al igual que en otras clínicas periféricas del IPS y hospitales del Ministerio de Salud, la queja por la falta de medicamentos en las farmacias persiste.

Otro tema recurrente es la necesidad de madrugar para tener la posibilidad de consultar y la dificultad para acceder a los turnos. “A veces uno viene demasiado temprano y muy tarde ya se atiende, ese es el problema, se pierde demasiado tiempo. Tiene que haber prioridad para la tercera edad al menos”, expresó una de las aseguradas que accedió a conversar con nuestro medio.

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Una asegurada que acababa de consultar confirmó que el medicamento que le recetaron para su diabetes no estaba disponible en la farmacia, situación que, según relató, se repitió con varios asegurados más.

“Son tres veces que vengo y no retiro. A todos los que estaban enfrente mío también les faltó su medicamento. El mío es para diabetes y voy a tener que comprar”, dijo.

Personas con mascarillas en farmacia, hombres y mujeres conversan, ambiente moderno. Una mujer de vestido largo y un hombre de camiseta azul en primer plano.
Asegurados esperan encontrar medicamentos en la farmacia externa del IPS 12 de Junio.

También hubo quejas sobre el sistema de citas, que exige una confirmación tres días antes de la fecha de la consulta a través de un mensaje que debe llegar al asegurado. Sin embargo, según el testimonio de una mujer presente en el lugar, el sistema suele fallar.

“Supuestamente tiene que llegar un mensaje en donde el asegurado debe confirmar la cita, pero no llega el mensaje. Después vos venís acá y te dicen que se canceló porque no confirmaste”, se quejó.

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Baños clausurados

Apenas al ingresar al recinto, nuestro equipo se topó con sanitarios clausurados con cintas. De los cuatro que se encuentran en la entrada, tres estaban cerrados y, según los datos recogidos en el lugar, la situación ya data de al menos tres meses.

Puertas cerradas de baño en Clínica 12 de Junio, aseguradas con cinta de advertencia en un ambiente minimalista.
Baños clausurados en la Clínica 12 de Junio del IPS

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