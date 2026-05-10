IPS: detectan “ejecución cero” en contratos de prótesis pese a alta demanda de cirugías

En la sesión ordinaria del pasado jueves, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) puso bajo la lupa la gestión de la Gerencia de Logística y la Gerencia de Salud tras detectar niveles de ejecución alarmantemente bajos en contratos vigentes de insumos médicos.

El foco de la discusión se centró en la provisión de prótesis y elementos de fijación para ortopedia y traumatología, esenciales para reducir la lista de espera quirúrgica.

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Actualmente, dicha dirección está a cargo de Cecilia Rodríguez, pero durante los últimos años, fue administrado por Jaime Caballero, quien era constantemente cuestionado por los asegurados por su deficiente gestión.

IPS: contratos vigentes, ejecución inexistente

A pesar de la existe el contrato para la adquisición de prótesis, los consejeros señalaron que existen ítems con una ejecución del 0% o con porcentajes insignificantes que no superan el 5.5%. Esta situación se da en un contexto donde los asegurados denuncian diariamente la suspensión de cirugías por falta de estos materiales.

El presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, fue enfático al cuestionar la falta de coherencia entre los informes técnicos y la realidad de los depósitos. “No estoy entendiendo por qué hay prótesis disponibles en ciertos lugares, no se usaron, y por qué se pide más (…) hay algo que no me encaja”, manifestó.

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Según se puede leer en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se trata la LPN 422670 - LPN SBE 20-23 ”Adquisición de Prótesis e Insumos para Ortopedia y Traumatología” que data del 2023 y tiene adjudicado un monto total de G. 10.920.418.972.

Dudas sobre el stock y la distribución

La preocupación del debate se centro en que, mientras los pacientes permanecen postrados esperando una intervención, el sistema administrativo no solicita los insumos ya adjudicados a las empresas proveedoras. Incluso, se mencionó la existencia de un posible “stock fantasma” o mal distribuido.

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“Quiero la opinión de un profesional traumatólogo que me oriente sobre este tema, porque no me cierra por qué, sí hay prótesis en otras áreas, no se usan y se vuelve a pedir”, reiteró el presidente, señalando que la falta de transparencia en la trazabilidad de estos insumos perjudica directamente al asegurado.

Auditoría externa y suspensión de pagos

Ante la gravedad de los datos presentados, el Consejo de Administración determinó las siguientes acciones inmediatas:

• Se dejó pendiente la aprobación de nuevos pedidos relacionados con estos contratos hasta recibir un informe detallado.

• El IPS remitirá una nota oficial a la Sociedad Paraguaya de Traumatología para obtener un peritaje imparcial sobre la situación de los insumos y los centros de alta complejidad donde se deben realizar estas cirugías.

• Se exigió a la Gerencia de Salud y a la Gerencia de Logística un informe consolidado que explique la nula ejecución de rubros críticos.

El Consejo concluyó que la institución no puede seguir operando con una planificación que compromete presupuestos futuros para insumos que ya están contratados pero que, por razones administrativas o logísticas, no llegan al quirófano.