La historia de los concejales que avalaron a Nenecho y toda su gestión y ahora quieren el rekutu

En la sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Asunción de ayer, domingo, un grupo de concejales colorados volvió a intentar el salvataje del Balance 2025. El período abarca los últimos meses de gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y los primeros de su sucesor, Luis Bello (ANR-cartista).

Pese a los graves cuestionamientos contra ambas administraciones, el oficialismo buscó evitar a toda costa que se rechace en la Junta este balance de la Municipalidad de Asunción. Estos intentos incluyeron maniobras políticas, como dejar sin quórum la sesión ordinaria del miércoles y la extraordinaria del viernes. En la sesión de ayer, domingo, ante la presión de la ciudadanía, el rechazo se impuso, sin embargo, por 14 votos contra 9.

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Pero al mirar el historial de comportamiento de la Junta Municipal de Asunción, se observa un blanqueo sistemático de la administración de Rodríguez. Salvo Karina Acuña, que juró como concejala en agosto, cuando Luis Bello se hizo intendente, los ediles colorados que ayer votaron por la aprobación del Balance 2025, todos habían aprobado previamente las ejecuciones de 2023 y 2024.

Para entonces, el desvío de G. 500.000 millones de los bonos para obras ya era de conocimiento público, tras la denuncia de ABC, y la Contraloría General de la República ya había probado este desvío cuando se trató el balance 2024.

Por la aprobación del Balance 2025 votaron los colorados cartistas: César “Ceres” Escobar, Juan Carlos Ozorio, Nasser Esgaib, Marcelo Centurión, Mariano Cáceres, Miguel Sosa, René Calonga y Karina Acuña. A ellos se sumó el disidente Carlos González. Solo Ozorio no está inmerso en las elecciones municipales. Los demás buscarán este año el rekutú. En esta nota te contamos cómo estos mismos ediles, sumados a otros, colorados disidentes y liberales, conformaron el pacto “azulgrana” que fue cómplice de Rodríguez durante toda su gestión.

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Cronología de un blindaje sistemático: 2023-2025

El 8 de mayo de 2024 se dio el primer gran blindaje a Nenecho, con la aprobación del ejercicio fiscal 2023, en donde el saldo de los bonos ya no figuraba en las cuentas. En esa ocasión, doce colorados y dos liberales ignoraron que los fondos, que eran para infraestructura, habían sido dilapidados ilegalmente en gastos corrientes.

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Entre los que avalaron aquel balance ya aparecían los cartistas: Juan Carlos Ozorio, Nasser Esgaib, Marcelo Centurión, Mariano Cáceres, Miguel Sosa y René Calonga. A ellos se sumó el voto del actual intendente Luis Bello. También acompañaron la aprobación los disidentes Jesús Lara, Arturo Almirón (actual presidente de la Junta), Juan Arnold, Daniel Ortiz y Carlos González. En una actitud tibia, los concejales César “Ceres” Escobar (ANR-cartista) y Javier Pintos (ANR-ind.), se abstuvieron de votar.

El blanqueo no hubiera sido posible sin el voto cómplice de tres concejales liberales: Augusto Wagner (PLRA) y Ramón Ortíz (PLRA), y la estratégica ausencia de Félix Ayala (PLRA). Los dos primeros, buscan volver a la Junta en octubre.

El pacto “azulgrana” y la confirmación de la Contraloría

Para cuando la Junta volvió a avalar a Nenecho, con la aprobación del Balance 2024, el 14 de abril de 2025, la Contraloría General de la República (CGR) ya había confirmado el desvío millonario del dinero de los bonos, denunciado por ABC.

El ente contralor había reportado la falta de documentos para determinar la trazabilidad y el destino final de G. 500.000 millones, dinero de los contribuyentes, y había derivado la denuncia a la Fiscalía, que abrió una investigación. Aun con esta sentencia técnica, el pacto “azulgrana” volvió a imponer su mayoría de catorce votos para garantizar la impunidad del exintendente.

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Liderados por el actual intendente, Luis Bello, entonces presidente de la Junta, el bloque cartista contó con los votos Ozorio, Centurión, Cáceres, Sosa y Calonga, quienes mantuvieron su apoyo irrestricto a Nenecho. En tanto, César “Ceres” Escobar y Nasser Esgaib tomaron una posición tibia al abstenerse de emitir su voto.

A este núcleo se acoplaron nuevamente cinco disidentes: Lara, Almirón, Arnold, Daniel Ortiz y González; y tres liberales: Wagner, Ramón Ortiz y Félix Ayala, que facilitaron la cuestionada gobernabilidad.

Interna golpeó la unidad colorada

La sesión del último domingo mostró a un cartismo debilitado por la interna colorada, que rompió, circunstancialmente, el pacto de no agresión al que habían llegado con la disidencia.

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Durante el debate, concejales cartistas hicieron expresa alusión a ello, reclamando a sus pares que, con el rechazo del balance, se estaría incumpliendo el pacto por el cual ambas bancadas, habían elegido a Bello como intendente y a Almirón como presidente de la Junta.

El “Club del Blanqueo”: Los rostros que buscan la reelección

Para las próximas elecciones internas del Partido Colorado, el 7 de junio, con miras a las elecciones municipales de octubre, el cartismo presentó dos listas para concejales de Asunción, acompañando la candidatura de Camilo Pérez (ANR-cartista). En ambas, hay exponentes del nuevo intento de blanqueo de la gestión de Rodríguez.

La lista 2C tiene a seis de los actuales concejales en los primeros siete lugares: Miguel Sosa (Opción 1), Nasser Esgaib (2), Mariano Cáceres (3), Rene Calonga (4), Karina Acuña (5) y César “Ceres” Escobar.

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La lista 2P, en tanto, tiene a los concejales Marcelo Centurión y Javier Pintos en los lugares 4 y 14 respectivamente.

Por su parte, el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, artífice del descalabro financiero y administrativo de la comuna, encabeza la lista de precandidatos a concejales por su propio movimiento, Orden Republicano.

Las cifras del caos: Salarios vs. Obras en Asunción

La oposición coincide en que, de haberse aprobado el Balance 2025, se habría avalado no solo la continuidad del “modelo Nenecho”, sino su perfeccionamiento durante la administración de Bello, con una insolvencia estructural que le impide honrar sus compromisos básicos. El concejal Humberto Blasco (PLRA) denunció que, al cierre de 2025, la comuna registró una pérdida de G. 103.544 millones, sumando un déficit acumulado de G. 392.974 millones.

En 2025, se consolidó también el gasto desmedido y la nula inversión en infraestructura. En ese período, la municipalidad gastó en el rubro de servicios personales (salarios) por más de G. 728.323 millones (US$ 121 millones) lo que representa un 60% de la ejecución total. Mientras tanto, la inversión física en obras apenas recibió G. 50.548 millones (sólo un 4% del total). La proporción entre salarios y obras es de 15 a 1.

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El año pasado, los contribuyentes pagaron US$ 7,3 millones en tasas para construcción y mantenimiento de desagües, pero la ciudad sigue sufriendo graves inundaciones. De 8 proyectos prometidos con los bonos G8, desviados por Nenecho, solo 4 iniciaron y ninguno se terminó, presentando avances físicos ínfimos (entre el 3% y el 50% en algunos casos.

En tanto, se recaudaron US$ 35,5 millones para limpieza, pero el servicio colapsó, con el 60% de la flota de camiones descompuesta. El informe final del interventor, Carlos Pereira, reporta el uso de fondos desviados para el alquiler de camiones privados mediante “servicios fantasma”.

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Para el mantenimiento de calles se recaudaron más de US$ 18,2 millones, superando la estimación presupuestaria, pero las arterias principales presentan baches profundos y abandono total.

La herencia de Bello: Una deuda de US$ 32 millones para el próximo periodo

A esto se suma el monumental desvío de G. 512.000 millones provenientes de bonos G8. Este hecho denunciado por ABC en 2024, confirmado por la Contraloría General de la República, fue corroborado el año pasado por el interventor de la gestión de Nenecho, Carlos Pereira, entre junio y agosto.

En su informe final, Pereira documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió estos fondos que debían ser para obras de infraestructura a gastos corrientes, en su mayoría, salarios. Presionado por una inminente destitución y ante la contundencia del informe del interventor, Nenecho renunció el 23 de agosto y, en su reemplazo, asumió Bello.

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Durante la gestión de Bello, con la aprobación de un presupuesto 2026 plurianual y la eliminación de la cuenta única, se consumó la eliminación del “saldo de bonos” del consolidado de ingresos, con lo que ya no se repondrá el dinero faltante de los bonos desviados, había denunciado Álvaro Grau (PPQ).

Durante el 2025 también se concretó el incumplimiento en el pago de intereses de los bonos por un monto de G. 81.271 millones al cierre de 2025. La gestión de Bello pretende diferir diferir estos pagos, mediante el pago de G. 9.523 millones de costos financieros, y “heredando” una deuda de más de US$ 32 millones a la próxima administración que asuma tras las elecciones municipales.