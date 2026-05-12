Erico Galeano renuncia a su banca en el Senado

Luego de perder la protección de la bancada oficialista cartista en la Cámara Alta del Congreso Nacional, donde se esperaba que hoy sea iniciado un proceso de pérdida de investidura en su contra, el senador Erico Galeano (ANR, Partido Colorado) presentó renuncia a su banca en el Senado.

En su sesión de este martes –adelantada esta semana por los feriados patrios– el Senado deberá decidir si acepta la renuncia del parlamentario del movimiento oficialista Honor Colorado, quien está condenado a 13 años de prisión por supuesto lavado de dinero y asociación criminal, condena que fue recientemente ratificada en segunda instancia.

La condena se relaciona con vínculos del senador Galeano con una estructura de lavado de activos originados en el narcotráfico, que era supuestamente liderada por el paraguayo Miguel Ángel ‘Tío Rico’ Insfrán y el uruguayo Sebastián Marset. Esa estructura fue desmantelada en la investigación ‘A Ultranza’.

Renuncia “por la paz social”

La nota de “renuncia indeclinable” del senador Galeano, dirigida al presidente del Congreso, el senador cartista Basilio ‘Bachi’ Núñez, fue presentada por el abogado Ricardo Estigarribia, representante legal del parlamentario renunciante.

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La nota reza que el senador decidió renunciar por “motivos estrictamente personales” luego de “una profunda reflexión”.

En declaraciones a medios de comunicación hoy en el Congreso, Estigarribia agregó que el senador Galeano mantiene su inocencia y planea recurrir a la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la condena en su contra.

Agregó que renunció a pesar de seguir alegando inocencia “por la paz social” y para no “cargar a sus colegas con la decisión de hacer la pérdida de investidura”.

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Ayer, lunes, el presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez, dijo que incluyó el tratamiento de una propuesta de pérdida de investidura contra el senador Galeano en el orden del día de la sesión de hoy de la Cámara Alta.

Expuesto a prisión preventiva

Estigarribia dijo que, cuando se oficialice la salida de Galeano del Senado y el mismo pierda inmunidad parlamentaria, deberá aplicársele arresto domiciliario, y admitió que su cliente está expuesto a que se ordene su prisión preventiva hasta que la condena quede totalmente firme o sea revertida.

El abogado volvió a rechazar los cargos por los que su cliente fue condenado alegando que la condena “está pegada con saliva” y fue dictada a pesar de una falta de motivación y pruebas contra el parlamentario.

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“Era la condena cómoda”, dijo y agregó que la postura del equipo de abogados de Galeano sigue siendo que este no debería renunciar al Senado.